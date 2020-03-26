Новосибирск может получить звание «Город трудовой доблести» до 1 мая

26 Март 2020 2020-03-26T07:50:38+03:00

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В четверг, 26 марта, первый зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов рассказал о том, будет ли присвоено Новосибирску почетное звание «Город трудовой доблести»

— Мы получили заключение от Академии наук России. Там описаны все трудовые подвиги наших земляков. Сейчас этот документ есть у каждого депутата, и при обсуждении этой справки мы сказали, что будем все голосовать в Госдуме. Если Госдума одобрит, Новосибирску должны присвоить звание до 1 мая, — сказал Андрей Панферов.

По словам депутата, если Новосибирску присвоят звание «Город трудовой доблести», таким образом будет установлена историческая справедливость.

— В поддержку инициативы выступили также предприятия, которые работали еще в годы Великой Отечественной войны. Их работники собрали 50-60 тысяч подписей. Я уверен, что не только жители нашего города, но и сессия поддержит это обращение, — выразил надежду Панферов. Он не исключает, что через пять лет звание «Область трудовой доблести» может получить весь регион.

Напомним, ранее звание «Город трудовой доблести» предложили присвоить Новосибирску ветераны. Их поддержал мэр Анатолий Локоть, общественные, национально-культурные и религиозные организации.

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