Ветераны проголосовали за присвоение столице Сибири звания «Новосибирск - город трудовой доблести»

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:02:34+03:00

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- Первый раз партия «Единая Россия» заявила о начале кампании широкой общественной поддержки законопроекта президента о городах трудовой доблести 22 января на заседании областного оргкомитета «Победа», - напомнил сегодня первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов на расширенном совещании Новосибирского областного совета ветеранов. - На мой взгляд, Новосибирск был обойден вниманием. Кроме описания трудового подвига и вклада Новосибирска в Победу, к сожалению, дальше дело не заходило. А учитывая посыл Владимира Владимировича Путина о внесении в Государственную думу проекта закона о введении почетного звания «Город трудовой доблести», думаю, у Новосибирска есть на это все шансы. Мы заслужили это звание, эту замечательную награду, потому что госпитали, сибирские дивизии, промышленные предприятия - это все Новосибирск. Вынести Новосибирск за рамки Великой Победы не получится, потому что каждый четвертый самолет - наш. Сибирские дивизии, которые вели наступательные и оборонительные бои под Москвой, - тоже наши. Во всех больших операциях были задействованы соединения, сформированные в Новосибирске или за Уралом. Сама логика событий подсказывает, что звание «Город трудовой доблести» Новосибирску должно быть присвоено, - уверен Андрей Панферов.

Инициатива единороссов была горячо воспринята ветеранами. Общее мнение выразил председатель Новосибирского областного совета ветеранов Виктор Леонов, заявивший, что все ветеранское сообщество области активно включится в сбор подписей за присвоение Новосибирску почетного звания.

- Это наш долг перед 18 тысячами тружеников тыла, которые сейчас живут в Новосибирской области, - заявил Виктор Леонов. - Население Новосибирской области на 40 процентов состоит из селян. Присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести» станет общей оценкой того, что было сделано в годы Великой Отечественной войны тружениками тыла.