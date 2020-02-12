2020-02-12T08:36:04+03:00
Общество

Депутаты просят присвоить Новосибирску звание «Города трудовой доблести»

Народные избранники поддержали обращение от ветеранов
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Инициативу приняли единогласноИнициативу приняли единогласно
Изменить размер текста:

На заседании сессии, которая состоялась в среду, 12 февраля, городские депутаты единогласно поддержали обращение к федеральным властям о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

Это предложение в горсовет внес мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Представленная инициатива о присвоении Новосибирску звания „Город трудовой доблести“ является необходимым, знаковым и, несомненно, важным решением для города и всех жителей, — сказал Анатолий Локоть.

Первыми присвоить столице Сибири почетное звание предложили городской и областной советы ветеранов. Их идею поддержал мэр, общественные, национально-культурные и религиозные организации. По мнению Анатолия Локтя, этот шаг станет достойным подарком ветеранам, труженикам тыла и их потомкам к празднованию 75-летия Великой Победы.

16 января 2020 года в первом чтении был принят проект Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, показали трудовой героизм и самоотверженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Новосибирска попросил 40 миллионов рублей на уборку снега
«Они писают под себя»: волонтеры просят одеяла для собак с переломом позвоночника
АО «РЭС» традиционно в десятке крупных налогоплательщиков региона
Депутаты просят присвоить Новосибирску звание «Города трудовой доблести»
Новосибирских общественников не пустили на сессию Совета депутатов
Анатолию Чубайсу показали в Новосибирске производство нанотрубок
Что тут произошло: брошенное авто перегородило проезд на Бердском шоссе
«Какие прекрасные полосатики»: в Японии родились внуки амурских тигров из новосибирского зоопарка
Интернет-магазин прислал сибиряку сломанный ноутбук, которым уже пользовались
«Оттуда вынесли труп»: очевидцы рассказали о трагедии в новосибирском баре
Тут полбанки бумаги: сибирячка купила консерву с «сюрпризом»
Сибирячку, устроившую скандал мужу в самолете, оштрафовали
«Трибуны полупустые были»: «Сибирь» проиграла китайцам, не забив ни одной шайбы
«Разорвали на части»: стая собак растерзала щенка