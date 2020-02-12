Депутаты просят присвоить Новосибирску звание «Города трудовой доблести»

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:36:04+03:00

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На заседании сессии, которая состоялась в среду, 12 февраля, городские депутаты единогласно поддержали обращение к федеральным властям о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

Это предложение в горсовет внес мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Представленная инициатива о присвоении Новосибирску звания „Город трудовой доблести“ является необходимым, знаковым и, несомненно, важным решением для города и всех жителей, — сказал Анатолий Локоть.

Первыми присвоить столице Сибири почетное звание предложили городской и областной советы ветеранов. Их идею поддержал мэр, общественные, национально-культурные и религиозные организации. По мнению Анатолия Локтя, этот шаг станет достойным подарком ветеранам, труженикам тыла и их потомкам к празднованию 75-летия Великой Победы.

16 января 2020 года в первом чтении был принят проект Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, показали трудовой героизм и самоотверженность.

ИСТОЧНИК KP.RU