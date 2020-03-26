Депутат - о новом пособии для детей в Новосибирской области 2020: "Сейчас уточняем порядок, как получить 5 тысяч рублей"
В четверг, 25 марта, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного Собрания Новосибирской области Игорь Гришунин прокомментировал вопрос о новом пособии для детей в Новосибирской области 2020.
Об этом говорил глава государства в своем официальном обращении. Начиная с апреля, все семьи с правом на материнский капитал будут получать по пять тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно. Эта поддержка важна семьям, где дети не ходят в детские сады. Мера связана с эпидемией коронавируса.
- Сегодня мы общались с правительством Новосибирской области и министерством. Сейчас уточняется порядок дополнительной выплаты детям от 0 до трех лет, - рассказал Игорь Гришунин. – Это все абсолютно реализуемо.
Напомним, в четверг, 25 марта, в Законодательном Собрании Новосибирской области депутаты примут закон, позволяющий выплачивать семьям с низкими доходами по шесть тысяч рублей на каждого ребенка. Выплату начнут давать с 1 июня 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU