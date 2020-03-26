2020-03-26T06:24:37+03:00
Общество

Новые пособия семьям с детьми от трех до семи лет в Новосибирской области 2020: как и где получить 6 тысяч рублей

Рассказываем, на какие новые пособия семьям с детьми от трех до семи лет в Новосибирской области 2020 могут рассчитывать сибиряки и как дополнительно получить 6 тысяч рублей
Ульяна ДЖАНКОВАНикита МАНЬКО
Поделиться:
Игорь Гришунин прокомментировал выплаты детям от трех до семи лет. Фото: Законодательное Собрание Новосибирской областиИгорь Гришунин прокомментировал выплаты детям от трех до семи лет. Фото: Законодательное Собрание Новосибирской области
Изменить размер текста:

Новые пособия семьям с детьми от трех до семи лет в Новосибирской области 2020 — важная мера поддержки, которую введут в регионе в связи со вспышкой коронавируса. Дополнительно жители региона смогут получить 6 тысяч рублей.

В четверг, 26 марта, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного Собрания Новосибирской области Игорь Гришунин сообщил о том, что на экстренном заседании решили поддержать инициативу президента и принять закон о выплатах детям от трех до семи лет. Это будет сделано сегодня: областные депутаты законопроект примут в двух чтениях, а выплаты начнутся с 1 июня.

— Президент поручил ускорить назначение выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Семьи с низким доходом начнут получать их уже с 1 июня, то есть на месяц раньше, чем планировалось, — прокомментировал Игорь Гришунин. — Пособие будет выплачиваться на каждого ребенка. При этом ранее назначенные гражданам региональные пособия будут сохранены в полном объеме. Мы к этому готовы: на эти цели из регионального бюджета выделено 140 миллионов рублей. Пособием необходимо обеспечить 39 тысяч детей. Ежемесячное пособие на каждого ребенка составит в среднем 6 тысяч рублей.

Также Игорь Гришунин подчеркнул, что самим никуда ходить не надо, оформить выплату можно портале госуслуг в электронной форме, а также обратившись в многофункциональный центр «Мои документы». Выплаты будут начислены, начиная с 1 января 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске на полгода ограничат движение по Ипподромской магистрали
Новые пособия семьям с детьми от трех до семи лет в Новосибирской области 2020: как и где получить 6 тысяч рублей
«Это же ужас!»: сибиряки пожаловались на огромную свалку возле элитных домов
«Каждые пять минут»: сибирячка пожаловалась на ассенизаторские машины, сливающие отходы в реку Обь
В авиакомпании S7 прокомментировали высокие цены на билеты из Таиланда
«Упадут на голову или машину»: новосибирцев напугали огромные сосульки, свисающие с моста у метро «Гагаринская»
«Сам прыгнул в переноску»: кота с коронавирусом приютила семейная пара
В Новосибирске пойдет под суд водитель грузовика, сбивший пенсионера
«Люди там уже несколько суток»: в аэропортах столицы застряли тысячи мигрантов
Депутат — о новых мерах поддержки предпринимателей: «Как на бизнесе отразится эта неделя — непонятно»
Нерабочая неделя в Новосибирске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Пособия на детей в Новосибирской области 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 25 марта 2020 года: пятая заболевшая привезла заразу из Великобритании
«Об опасности нужно помнить всем»: министр здравоохранения рассказал о ситуации с коронавирусом в России
«Под угрозой - три тысячи человек»: 2GIS показал, как может распространяться коронавирус в Новосибирске
Мадагаскарская хищница развлекается с мячиком в зоопарке: публикуем веселое видео
«Выносили газовые баллоны»: в Новосибирске загорелся частный дом
Как заботятся об укреплении здоровья пожилых горожан, проверил мэр
У бывшего игрока «Сибири» обнаружили коронавирус