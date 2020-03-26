Новые пособия семьям с детьми от трех до семи лет в Новосибирской области 2020: как и где получить 6 тысяч рублей
Новые пособия семьям с детьми от трех до семи лет в Новосибирской области 2020 — важная мера поддержки, которую введут в регионе в связи со вспышкой коронавируса. Дополнительно жители региона смогут получить 6 тысяч рублей.
В четверг, 26 марта, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного Собрания Новосибирской области Игорь Гришунин сообщил о том, что на экстренном заседании решили поддержать инициативу президента и принять закон о выплатах детям от трех до семи лет. Это будет сделано сегодня: областные депутаты законопроект примут в двух чтениях, а выплаты начнутся с 1 июня.
— Президент поручил ускорить назначение выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Семьи с низким доходом начнут получать их уже с 1 июня, то есть на месяц раньше, чем планировалось, — прокомментировал Игорь Гришунин. — Пособие будет выплачиваться на каждого ребенка. При этом ранее назначенные гражданам региональные пособия будут сохранены в полном объеме. Мы к этому готовы: на эти цели из регионального бюджета выделено 140 миллионов рублей. Пособием необходимо обеспечить 39 тысяч детей. Ежемесячное пособие на каждого ребенка составит в среднем 6 тысяч рублей.
Также Игорь Гришунин подчеркнул, что самим никуда ходить не надо, оформить выплату можно портале госуслуг в электронной форме, а также обратившись в многофункциональный центр «Мои документы». Выплаты будут начислены, начиная с 1 января 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU