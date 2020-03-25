В Новосибирске пойдет под суд водитель грузовика, сбивший пенсионера

25 Март 2020 2020-03-25T21:59:35+03:00

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела по факту аварии, произошедшей в апреле 2019 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности

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В Новосибирске завершили расследование уголовного дела по факту аварии, произошедшей в апреле 2019 года: тогда водитель автомобиля «ЗИЛ 130» сбил пожилого мужчину в Октябрьском районе.

— В ходе расследования было установлено, что 18 апреля 2019 года около двух часов в Октябрьском районе 48-летний водитель автомобиля «ЗИЛ 130», который ехал задним ходом со стороны улицы Тургенева в сторону улицы Никитина сбил 78-летнего мужчину: пострадавший скончался на месте, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители выяснили, что перед тем как ехать задним ходом, водитель не убедился в безопасности движения, не заметив идущего там человека. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Водителю грозит наказание за причинения смерти по неосторожности(часть 3 статьи 264 УК РФ).

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ИСТОЧНИК KP.RU