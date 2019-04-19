Не заметил, задавил: стало известно, как погиб найденный на улице в луже крови мужчина
В четверг, 18 апреля мы писали о загадочной смерти мужчины в городе Новосибирск у дома № 68 по улице Никитина. Сегодня стали известны подробности происшествия.
— Грузовик двигался задним ходом по межквартальному проезду. Во встречном направлении шел мужчина 1942 года рождения. Водитель не заметил пешехода и совершил ДТП. От полученных травм пострадавший скончался на месте и был доставлен в морг. Водитель был трезв и с места происшествия не скрылся, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
На данный момент водитель находится на свободе, ему грозит уголовная ответственность по статье — причинение смерти по неосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU