Загадочная смерть: рядом со столиком меда обнаружен труп
Жители Новосибирска обнаружили мертвого человека во дворах на улице Никитина. Мужчина лежал возле многоэтажки на асфальте. Очевидцы сняли итог происшествия из окна дома, как умер мужчина, никто не видел.
-Или упало что-то сверху, или же просто убили, — сообщают очевидцы в паблике «АСТ — 54».
На фото видно, что рядом с погибшим находится столик продавца меда, рядом с которым не видно владельца.
— Может это и есть продавец, — выдвигают свои версии горожане.
Что на самом деле послужило причиной смерти мужчины на данный момент неизвестно. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Причина смерти устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU