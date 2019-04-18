Загадочная смерть: рядом со столиком меда обнаружен труп

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-18T12:20:34+03:00

Сообщение в полицию поступило от прохожих

Изменить размер текста: A A

Жители Новосибирска обнаружили мертвого человека во дворах на улице Никитина. Мужчина лежал возле многоэтажки на асфальте. Очевидцы сняли итог происшествия из окна дома, как умер мужчина, никто не видел.

-Или упало что-то сверху, или же просто убили, — сообщают очевидцы в паблике «АСТ — 54».

На фото видно, что рядом с погибшим находится столик продавца меда, рядом с которым не видно владельца.

— Может это и есть продавец, — выдвигают свои версии горожане.

Что на самом деле послужило причиной смерти мужчины на данный момент неизвестно. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Причина смерти устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU