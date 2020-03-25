2020-03-25T07:29:00+03:00
Общество

Двоих детей, вернувшихся из Таиланда и Вьетнама, госпитализировали в больницу

У них диагностировали легкое ОРВИ
Ульяна ДЖАНКОВА
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Двоих детей, вернувшихся из поездок в азиатские страны, госпитализировали.Двоих детей, вернувшихся из поездок в азиатские страны, госпитализировали.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За последние сутки в детскую больницу №3 за сутки поступило 2 ребенка с легкими признаками ОРВИ. Они вернулись из поездки в Таиланд и Вьетнам. Об этом сообщили в минздраве Новосибирской области.

— Одного ребенка выписали. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время госпитализировано 7 детей, недавно прибывших в Россию. Все они в удовлетворительном состоянии, — рассказали в министерстве.

Сейчас в инфекционной больнице №1 находится 48 пациентов. Они приехали из заграничных поездок и у них есть признаки ОРВИ. У 16 новосибирцев тесты в процессе обработки, а у 28 — отрицательные пробы.

На 25 марта в Новосибирской области зафиксировано четыре подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Напомним, в аэропорту «Толмачево» туристы, которые почувствовали недомогание, могут обратиться в медкабинет. Там дежурят врачи «скорой». Он создан специально для того, чтобы не пропустить зараженных людей в город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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