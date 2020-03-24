Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 марта 2020 года: футболистов отправили на карантин, а фитнес-центры продолжают работать

На утро 24 марта новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области официально нет, уже трое суток подряд власти говорят, что цифра больных не растет — это по-прежнему четыре женщины, которые находят в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии.

Всего в инфекционной больнице сейчас более полусотни пациентов, это люди, которые прилетели из-за рубежа и почувствовали себя плохо. На 14-дневном карантине находятся более 1,5 тысяч человек. Они или контактировавшие с инфицированными, или вернулись из-за границы, но не почувствовали себя плохо.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ

Врачи начали оформлять электронные больничные для новосибирцев, которые попали на карантин. Их можно получить дистанционно — рассказываем как:

1. Надо зарегистрироваться на госуслугах

2. Подать заявление в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования РФ fss.ru.

3. Перейти по ссылке с баннера «Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина».

4. Заполнить форму и приложить скан документов. Потребуются сканы страниц загранпаспорта с фотографией и с отметками о пересечении границы, сканы билетов, подтверждающих посещение другого государства.

5. Родственники и сожители приехавших из-за границы должны приложить сканы документов, что прописаны или проживают с ними.

НЕ ТОЛЬКО КОРОНАВИРУС, НО И ГРИПП

Врачи предупреждают, что здоровье надо беречь не только коронавируса, в городе начался сезон ОРВИ и гриппа. Медики говорят почти о трех тысячах заболевших. Из них с гриппом попали в больницу 87 человек.

Футболисты возвращаются из Турции в Новосибирск. Фото: https://vk.com/fcnsk

ФУТБОЛИСТОВ ЖДЕТ САМОИЗОЛЯЦИЯ

Команда ФК «Новосибирск» 23 марта возвращается из Турции в Россию, а сегодня, 24 марта прилетит в Новосибирск.

— Из-за эпидемиологической ситуации в мире футбольный клуб «Новосибирск» досрочно завершает программу третьего учебно-тренировочного сбора в Турции, — сообщает их пресс-служба.

В клубе добавляют, что спортсмены пройдут процедуру самолизоляции после прилета в Новосибирск: 14 дней они не будут выходить из дома.

Новосибирских футболистов ждет самоизоляция после прилета из Турции в Новосибирск.

ЗАКРОЮТ ЛИ ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА?

Пока туда ходят клиенты и официально спортзалы в городе продолжают работать. Некоторые девушки, кстати, тренируются в масках.

Спорт против коронавируса.Фото: Алена МАРТЫНОВА

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ОТМЕНИЛИ

Волонтеры организации «ДоброДомик» закрыли столовую бесплатных обедов для пожилых на время из-за угрозы коронавируса. Теперь продукты бабушкам и дедушкам будут доставлять на дом. Как рассказала руководитель новосибирского филиала Александра Синяк, это будет работать так: у волонтеров есть специальный чат, где будут адреса пожилых людей, которым нужна помощь. Они будут закупать необходимые продукты (хлеб, подсолнечное масло, макароны, рис, гречка, огурцы, горошек, курица тушка) и направляться к пенсионеру, чтобы передать их.

«Добродомик» попросил откликнуться добровольцев, которые готовы помогать пенсионерам. Подробности здесь.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД КОРОНАВИРУСОМ

В Новосибирске временно запрещены городские праздники и массовые мероприятия, запрет может быть продлен до 1 мая. Однако в мэрии Новосибирска все-таки готовятся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам вице-мэра Анны Терешковой, подготовку к юбилею не останавливают.

«Бессмертный полк» на 9 мая тоже никто не планирует отменять. Организатор акции в Новосибирске Анастасия Памфилова говорит, что шествие пройдет традиционно — вслед за военным парадом с 10:45 до 11:45.

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