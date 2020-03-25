Из новосибирских киосков исчезли маски: объясняем почему

25 Март 2020 2020-03-25T07:08:16+03:00

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В киоски перестали поставлять защитные маски местного производителя из Бердска. Об этом сообщили сами представители фирмы «Медсклад». Как оказалось, у предприятия появились серьезные заказчики и они попросту не справляются с объемами.

— Теперь маски будут поставляться на стратегически важные объекты Новосибирской области. Такое решение принято по согласованию с минпромторгом. Сейчас мы обеспечиваем масками только: аэропорт «Толмачево», метрополитен, наземный и летный состав авиакомпании «S7», городской электротранспорт, пригородные электрички, Бердский электромеханический завод, в частности оборонные цеха, «ПФК Обновление», «Новосибирскхимфарм», силовые спецслужбы региона и контрольные пункты пропуска на границе, — сообщили в «Медскладе».

Также представители фирмы попросили не беспокоить их звонками: оптовой продажи на другие предприятия не будет. Это вынужденная мера, иначе фирма попросту не справится с заказами.

— Убедительная просьба не звонить и не приезжать в офис: вы парализуете нашу работу, — обратились к заказчикам представители «Медсклада».

Напомним, буквально недавно новосибирцам сообщили, что вопрос с нехваткой масок решен. В конце февраля в Бердске было открыто собственное их производство. В начале марта маски начали поставлять в киоски. Маски должны были пройти тестирование, получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора — и только потом попасть в аптеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU