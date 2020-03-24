В убийстве мужчины около клуба «Галстук» теперь подозревают двоих: их ищет полиция

24 Март 2020 2020-03-24T18:12:54+03:00

Полиция ищет второго мужчину, замешанного в потасовке около клуба «Галстук» в Бердске. Фото: МВД по Бердску

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Полиция ищет второго мужчину, замешанного в потасовке около клуба «Галстук» в Бердске. Напомним, около этого заведения ночью 22 марта зарезали мужчину. По некоторым сведениям, убитый принимал участие в драке, возникшей возле клуба, где и получил смертельное ранение. Следователи уже возбудили уголовное дело по данному факту.

— Приметы второго разыскиваемого: на вид около 30-32 лет, рост около 180-185 сантиметров, среднее телосложение, тип лица европейский, волосы светлые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние. На момент случившегося был одет в матерчатую куртку с капюшоном до середины бедра, брюки и обувь были темного цвета, — сообщает отдел МВД по городу Бердску.

Первый подозреваемый также был одет в темную одежду, имеет рост около 185 сантиметров и выглядит на 35-40 лет. Его также разыскивает полиция.

Если вы знаете что-нибудь об этих людях или о том, где они могут сейчас находиться, сообщите об этом в полицию по телефонам: 112, 3-00-23, 8-913-380-5856, 8-951-393-4447. Анонимность гарантируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU