2020-03-23T19:19:50+03:00
Происшествия

Полиция ищет подозреваемого в убийстве мужчины около клуба «Галстук»

По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело
Алена КУЛЕШОВА
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Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве мужчины около ночного клуба «Галстук» в Бердске. Фото: ГУ МВД по Новосибирской областиПолиция разыскивает подозреваемого в убийстве мужчины около ночного клуба «Галстук» в Бердске. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве мужчины около ночного клуба «Галстук» в Бердске. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело.

— По подозрению в совершении данного преступления разыскивается мужчина в возрасте около 35-40 лет, ростом около 185 сантиметров, плотного телосложения, европейской внешности. На момент случившегося он был одет в вязаную шапку черного цвета, темно-синюю куртку с вставками под рукавами синего цвета: на рукавах были также светоотражающие полосы на уровне локтя, спортивные штаны темного цвета и черные кроссовки, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех, кому известно что-либо о том, где сейчас может находиться этот человек или вы знаете что-нибудь об обстоятельствах произошедшего преступления, сообщите об этом в отдел МВД России по городу Бердску по телефонам: 232-41-23, 8-951-393-44-47.

Напомним, КП-Новосибирск писала о том, как около ночного клуба «Галстук» в Бердске зарезали мужчину. По некоторым сведениям, убитый принимал участие в драке, возникшей возле клуба, где и получил смертельное ранение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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