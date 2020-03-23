Полиция ищет подозреваемого в убийстве мужчины около клуба «Галстук»

23 Март 2020 2020-03-23T19:19:50+03:00

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве мужчины около ночного клуба «Галстук» в Бердске. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Изменить размер текста: A A

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве мужчины около ночного клуба «Галстук» в Бердске. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело.

— По подозрению в совершении данного преступления разыскивается мужчина в возрасте около 35-40 лет, ростом около 185 сантиметров, плотного телосложения, европейской внешности. На момент случившегося он был одет в вязаную шапку черного цвета, темно-синюю куртку с вставками под рукавами синего цвета: на рукавах были также светоотражающие полосы на уровне локтя, спортивные штаны темного цвета и черные кроссовки, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех, кому известно что-либо о том, где сейчас может находиться этот человек или вы знаете что-нибудь об обстоятельствах произошедшего преступления, сообщите об этом в отдел МВД России по городу Бердску по телефонам: 232-41-23, 8-951-393-44-47.

Напомним, КП-Новосибирск писала о том, как около ночного клуба «Галстук» в Бердске зарезали мужчину. По некоторым сведениям, убитый принимал участие в драке, возникшей возле клуба, где и получил смертельное ранение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском убили мужчину возле ночного клуба «Галстук»

В СК рассказали, что уже возбудили уголовное дело (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU