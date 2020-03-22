2020-03-22T15:41:50+03:00
Происшествия

Под Новосибирском убили мужчину возле ночного клуба «Галстук»

В СК рассказали, что уже возбудили уголовное дело
Екатерина ИВАНОВА
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Под Новосибирском убит посетитель ночного клуба.Под Новосибирском убит посетитель ночного клуба.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Бердчане сообщают об убийстве в маленьком городе. Мужчину зарезали возле ночного клуба «Галстук». В следственном управлении Новосибирской области подтвердили информацию, сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Как сообщает местный сайт «Свидетель», убитый принял участие в драке возле клуба. На улицу вышло несколько человек, сибиряк пытался за какого-то заступиться, в результате получил ножевое ранение.

— Полиция проводит поквартирный обход в этом районе, людям показывают ориентировки на двух мужчин, — сообщают местные жители.

В полиции также обещают прокомментировать информацию об убийстве позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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