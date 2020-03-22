Под Новосибирском убили мужчину возле ночного клуба «Галстук»

22 Март 2020 2020-03-22T15:41:50+03:00

В СК рассказали, что уже возбудили уголовное дело

Изменить размер текста: A A

Бердчане сообщают об убийстве в маленьком городе. Мужчину зарезали возле ночного клуба «Галстук». В следственном управлении Новосибирской области подтвердили информацию, сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Как сообщает местный сайт «Свидетель», убитый принял участие в драке возле клуба. На улицу вышло несколько человек, сибиряк пытался за какого-то заступиться, в результате получил ножевое ранение.

— Полиция проводит поквартирный обход в этом районе, людям показывают ориентировки на двух мужчин, — сообщают местные жители.

В полиции также обещают прокомментировать информацию об убийстве позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU