Под Новосибирском убили мужчину возле ночного клуба «Галстук»
Бердчане сообщают об убийстве в маленьком городе. Мужчину зарезали возле ночного клуба «Галстук». В следственном управлении Новосибирской области подтвердили информацию, сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Как сообщает местный сайт «Свидетель», убитый принял участие в драке возле клуба. На улицу вышло несколько человек, сибиряк пытался за какого-то заступиться, в результате получил ножевое ранение.
— Полиция проводит поквартирный обход в этом районе, людям показывают ориентировки на двух мужчин, — сообщают местные жители.
В полиции также обещают прокомментировать информацию об убийстве позже.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU