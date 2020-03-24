2020-03-24T07:58:45+03:00
Общество

Пять выстрелов: убийца, устроивший пальбу в частном секторе, взят под стражу

Об этом сообщили на сайте Ленинского районного суда
Надежда РЫЖКИНА
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Убийцу, устроившего пальбу в частном секторе, взяли под стражу.Убийцу, устроившего пальбу в частном секторе, взяли под стражу.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство Следственного отдела — оно касалось мужчины, устроившего вечером 18 марта стрельбу на улице Гризодубовой в частном секторе. Пуля попала в хозяина дома, возле которого и раздавались выстрелы. Мужчина погиб в больнице.

— По версии следствия, 19 марта 2020 года около дома по улице Гризодубовой, преступник произвел не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего, отчего тот скончался в больнице, — сообщили на сайте суда.

Суд постановил заключить преступника под стражу до 20 мая. Постановление не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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