Пять выстрелов: убийца, устроивший пальбу в частном секторе, взят под стражу
Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство Следственного отдела — оно касалось мужчины, устроившего вечером 18 марта стрельбу на улице Гризодубовой в частном секторе. Пуля попала в хозяина дома, возле которого и раздавались выстрелы. Мужчина погиб в больнице.
— По версии следствия, 19 марта 2020 года около дома по улице Гризодубовой, преступник произвел не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего, отчего тот скончался в больнице, — сообщили на сайте суда.
Суд постановил заключить преступника под стражу до 20 мая. Постановление не вступило в законную силу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подъехали на иномарке: новосибирца застрелили в Ленинском районе
Об этом сибиряки сообщают в соцсетях (подробнее)
В ПОЛИЦИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СТРЕЛЬБУ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
Ранее о происшествии сообщали в соцсети очевидцы (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU