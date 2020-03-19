2020-03-19T20:51:31+03:00
Происшествия

Подъехали на иномарке: новосибирца застрелили в Ленинском районе

Об этом сибиряки сообщают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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По словам людей, около одиннадцати часов вечера к дому на улице Южная подъехали неизвестные на иномарке и начали стрелять.По словам людей, около одиннадцати часов вечера к дому на улице Южная подъехали неизвестные на иномарке и начали стрелять.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Очевидцы в соцсетях сообщают о стрельбе в Ленинском районе Новосибирска. По словам людей, около одиннадцати часов вечера к дому на улице Южная подъехали неизвестные на иномарке и начали стрелять.

— Люди подъехали на минивэне Honda Odyssey без номеров. Один из них выстрелил из ружья в хозяина дома, после чего они уехали в сторону микрорайона «Чистая Слобода». Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины, — цитирует очевидца событий паблик «АСТ-54».

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в ГУ МВД по Новосибирской области, однако оперативно получить комментарий не удалось. В ведомстве пообещали прокомментировать произошедшую ситуацию позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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