В полиции прокомментировали стрельбу в Ленинском районе

20 Март 2020 2020-03-20T04:50:27+03:00

Ранее о происшествии сообщали в соцсети очевидцы

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В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о происшествии в Ленинском районе Новосибирска.

— На самом деле в Ленинском районе 19 марта вечером произошла стрельба. Мужчина получил огнестрельное ранение. Он скончался. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и следственного комитета, место осмотрели. Сейчас преступник разыскивается, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

В СК по Новосибирской области обещали прокомментировать происшествие позже.

Напомним, по информации от очевидцев, около одиннадцати часов вечера к дому на улице Южная подъехали неизвестные на иномарке и начали стрелять. После чего они уехали в сторону микрорайона «Чистая Слобода».

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ИСТОЧНИК KP.RU