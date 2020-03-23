2020-03-23T17:18:02+03:00
Общество

Самоизоляция пожилых людей в Москве из-за коронавируса: рассказываем, чем им помогут

Сколько продлится самоизоляция пожилых людей в Москве из-за коронавируса и какие меры поддержки для них предусмотрены - в нашем материале
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
С 26 марта до 14 апреля 2020 года обязательный домашний карантин действует для жителей старше 65 лет. Фото: Shutterstock.С 26 марта до 14 апреля 2020 года обязательный домашний карантин действует для жителей старше 65 лет. Фото: Shutterstock.
Изменить размер текста:

Самоизоляция пожилых людей в Москве из-за коронавируса - важная мера, которая позволит защитить пенсионеров от опасной инфекции. Как сообщает kp.ru, находиться дома бабушки и дедушки старше 65 лет будут с 26 марта по 14 апреля.

Власти уже заявили, что для пожилых людей предусмотрены сразу несколько мер поддержки. Прежде всего, всем пенсионерам старше 65 летзачислят на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты, 4 тысячи рублей. При этом куда-то идти и дополнительно подавать заявление не нужно. Важный момент: 2 тысячи рублей переведут в начале самоизоляции, две - позже.

Еще важный момент: если нужно будет доставить продукты или появятся бытовые проблемы, то бабушкам и дедушкам нужно позвонить по тел. (495) 870-45-09. На помощь нуждающимся придут социальные работники и волонтеры.

Если пенсионеры не успеют заплатить за свет, тоже не беда: пени взиматься не будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 23 марта 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
За сутки в Новосибирской области ОРВИ и гриппом заболели 2945 человек
Самоизоляция пожилых людей в Москве из-за коронавируса: рассказываем, чем им помогут
«Единая Россия» оплатит такси для медиков
Против инфекциониста Санниковой, которая заразила пациентов коронавирусом, возбудили дело
Спасли, но уронили: буйный енот, забравшийся на березу, поставил на уши полгорода
«Человека заражает химера»: американские ученые создали смертельный коронавирус 5 лет назад
Сибиряки, находящиеся на карантине из-за коронавируса, получат электронный больничный
«ДоброДомик» будет доставлять новосибирским пенсионерам бесплатные продукты домой из-за коронавируса
Малый и средний бизнес поможет работе некоммерческих организаций
Отменят ли 9 мая в Новосибирске из-за коронавируса?
«Хозяева ее бросили»: волонтеры спасают кошку-хомячка без ушек
«Сижу дома»: Барбара Брыльска рассказала о карантине из-за коронавируса и борьбе с раком
В Новосибирской области рыбак на льдине ушел в открытое плавание
«Угрожал ножом»: бандит в маске ограбил офис микрозаймов на 31 тысячу рублей
Енот качается на березе: зверька до сих пор не могут спасти
НОВАТ рассказал про возврат денег за отмененные из-за коронавируса спектакли
Из-за угрозы коронавируса на карантине в Новосибирской области находятся 1,6 тысяч человек
«Вытащили с третьего раза»: грузовик спас машину новосибирцев, которая застряла в сугробе
АО «РЭС» предоставило тепловизор для температурного контроля пассажиров аэропорта Толмачево