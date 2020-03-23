Самоизоляция пожилых людей в Москве из-за коронавируса: рассказываем, чем им помогут
Самоизоляция пожилых людей в Москве из-за коронавируса - важная мера, которая позволит защитить пенсионеров от опасной инфекции. Как сообщает kp.ru, находиться дома бабушки и дедушки старше 65 лет будут с 26 марта по 14 апреля.
Власти уже заявили, что для пожилых людей предусмотрены сразу несколько мер поддержки. Прежде всего, всем пенсионерам старше 65 летзачислят на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты, 4 тысячи рублей. При этом куда-то идти и дополнительно подавать заявление не нужно. Важный момент: 2 тысячи рублей переведут в начале самоизоляции, две - позже.
Еще важный момент: если нужно будет доставить продукты или появятся бытовые проблемы, то бабушкам и дедушкам нужно позвонить по тел. (495) 870-45-09. На помощь нуждающимся придут социальные работники и волонтеры.
Если пенсионеры не успеют заплатить за свет, тоже не беда: пени взиматься не будут.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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