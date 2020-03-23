«Человека заражает химера»: американские ученые создали смертельный коронавирус 5 лет назад

23 Март 2020 2020-03-23T16:18:26+03:00

Необычная публикация 2015 года в американском научном журнале привлекла внимание всех на фоне пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Однако в самом университете это опровергают

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Во время эпидемии коронавируса американским ученым припомнили статью, которая была опубликована в авторитетном журнале Nature в ноябре 2015 года. Как сообщает kp.ru, речь там шла об опасном вирусе.

- Мы исследовали вирус SHC0914, который обнаружен у подковообразных летучих мышей в Китае, и создали химерный (т.е. новый гибридный) вирус, состоящий из поверхностного белка и основы вируса атипичной пневмонии (SARS), который был адаптирован для имитации человеческого заболевания. Химера инфицировала клетки дыхательных путей человека, - приводит отрывок из статьи kp.ru.

Соавтор материала - исследователь инфекционных заболеваний из Университета Северной Каролины Ральф Баррик - заявил, что продолжил работу над вирусом. И тут обнаруживается любопытное совпадение: первоначальные исследования он проводил с коллегами из Уханя.

Есть и еще один важный момент: генетический код, который обнаружили ученые, до сих пор не опубликован. Но ученые заверяют, что он не имеет ничего общего с коронавирусом, эпидемия которого распространяется по всему миру.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU