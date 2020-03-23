Отменят ли 9 мая в Новосибирске из-за коронавируса?
Важный вопрос, который волнует многих горожан: отменят ли 9 мая в Новосибирске из-за коронавируса. Ранее мэрия сообщила о запрете на проведение массовых мероприятий до 1 мая, но подготовку к юбилею победы в Великой Отечественной войне не стали приостанавливать.
— Мы не можем точно ничего гарантировать, но надеемся ,что все связанные с угрозой коронавируса ограничения закончатся уже к 1 мая. Подготовка к празднования юбилея в Великой Отечественной войне идет полным ходом, мы даже не приостанавливали разработку всех мероприятий. Программа планируется очень обширная, мы постараемся сделать запоминающийся юбилей, — сообщила КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Правда, как уточнили в мэрии, подробная программа празднования пока не готова.
В 2019 году в "Бессмертном полку" прошли более 240 тысяч человекФото: Влад КОМЯКОВ
Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, 9 мая должна состояться и акция «Бессмертный полк».
— Мы планируем традиционный график шествия - с Октябрьской магистрали по Красному Проспекту. Участие военной техники, в том числе и самолетов, тоже планируется — об этом вскоре должны сообщить нам в аппарате Центрального военного округа. Мы надеемся, что в честь юбилея будут особенные элементы, — рассказала КП-Новосибирск организатор «Бессмертного полка» Анастасия Памфилова.
Важный момент: организаторы «Бессмертного полка» просят новосибирцев позаботиться о своем здоровье и во время шествия не пренебрегать масками.
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ИСТОЧНИК KP.RU