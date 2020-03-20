2020-03-20T13:01:31+03:00
Общество

«Они в группе риска»: мэр объявил, что пенсионерам во время коронавируса будут помогать волонтеры

По словам градоначальника, пожилые люди более подвержены влиянию данного заболевания
Алена КУЛЕШОВА
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Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, какая категория граждан нуждается в особом внимании в связи с ситуацией с коронавирусом.Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, какая категория граждан нуждается в особом внимании в связи с ситуацией с коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, какая категория граждан нуждается в особом внимании в связи с ситуацией с коронавирусом. По словам градоначальника: основная группа риска в данном случае — пожилые люди.

— Из истории развития этой эпидемии видно, что особой группой риска являются пожилые люди. В том числе и в силу того, что у них не такая сильная иммунная система, как у людей моложе. Мы полагаем, что именно для этой категории граждан необходимо проработать какие-либо дополнительные меры защиты. И у нас в этом деле есть очень хороший опыт работы с волонтерами. При этом, подчеркну: в данном случае речь идет не об оказании медицинских услуг, а о социальной помощи. К примеру, волонтеры могут сходить в магазин или аптеку, тем самым предотвратив появление пожилых людей в потенциально опасных местах, — пояснил Анатолий Локоть.

По словам Марины Хрячковой, заместителя начальника департамента — начальника управления социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска, в настоящее время наши социальные службы работают с более чем 7,5 тысячами людей, находящихся на дому. При этом среди них есть люди разных категорий. В настоящее время, соцслужбам помогают где-то около 370 волонтеров.

При этом, по словам мэра, если у кого-нибудь из новосибирцев есть желание также стать волонтером, они могут обратиться по телефону социальной поддержки населения, по которому можно получить консультацию и помощь: 375-87-87.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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