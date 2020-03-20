2020-03-20T11:04:04+03:00
Происшествия

В мэрии рассказали, что будут делать с ямами на Ипподромской магистрали

Автомобилисты, чьи авто лишились колес, собираются подавать иски
Ульяна ДЖАНКОВА
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В мэрии пообещали залатать Ипподромскую магистраль. Фото: стоп-кадрВ мэрии пообещали залатать Ипподромскую магистраль. Фото: стоп-кадр
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В мэрии Новосибирска сообщили, что участок Ипподромской магистрали от улицы Военной до Фрунзе отремонтировали холодным асфальтобетоном.

— Во избежание повреждения автомобилей на данном участке в течение весенне-летнего периода будет проводиться текущий ремонт дорожного полотна, — ответили КП-Новосибирск в администрации.

Напомним, 17 марта мы уже писали о том, что на магистрали лишились колес сразу 16 автомобилей. Водители утверждают, что пострадавших гораздо больше. На место массового ДТП выезжала передвижная шиномонтажка.

Пару дней спустя водители сообщили, что на Ипподромской магистрали ближе к обочине под лужей провал. Автомобилисты аккуратно проверили глубину ямы. Оказалось, что там полтора метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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