«Можно утопить автомобиль»: в Новосибирске на Ипподромской магистрали под лужей скрывается огромная яма

19 Март 2020 2020-03-19T03:51:54+03:00

Не все машины рискнули проехать по яме. Фото: стоп-кадр

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В Новосибирске в районе дома №16/1 на улице Ипподромской на обочине образовался провал. Глубокая яма скрыта огромной лужей. Несколько смельчаков «Субару Легаси» и кроссовера «Тойота Хайлендер». Проверили насколько глубокая яма. Они аккуратно заехали в лужу. Колеса автомобилей резко ушли под воду примерно на полметра. Не всем водителям после этого захотелось рисковать и ехать дальше.

Видео автомобилистов, пробирающихся через лужу, появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Колеса автомобилей резко уходили под воду. Фото: стоп-кадр

— Проезжал с разгона там, не зная, полметра там яма была.

— Мы в этой луже номер потеряли.

— Такие лужи всюду сейчас благодаря трехметровым сугробам, которые начали таять, можно трамвай утопить спокойно, — написали под видео подписчики группы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писал о том, как на Ипподромской магистрали сразу 16 автомобилей пробили себе колеса из-за ям. А на улице Большой произошел похожий случай с лужей: не заметив под ней яму, туда провалилось такси.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города.

Яму на Ипподромской проверили несколько автомобилей.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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