«Машина почти на бок легла»: в Новосибирске автомобилисты массово жалуются на ямы

18 Март 2020 2020-03-18T04:22:21+03:00

Машина такси попала в яму под лужей и завалилась на бок. Фото: «АСТ-54»

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В Новосибирске в среду, 18 марта, на улице Большой после железнодорожного переезда при движении в сторону ТЭЦ-3 в яму провалился «Hyundai Solaris», брендированный как такси.

— Яма почти на полдороги, и ее накрыла лужа размером с озеро. Который день еду на работу и наблюдаю картину, когда автомобили в ней почти на бочину перевернуты. Ну, соответственно, из-за этого пробки, да и страшно и за других, и за себя, — рассказала Анастасия, подписчица паблика «АСТ-54».

Это не первая машина, которая попадает в ловушку на дороге. Фото: «АСТ-54»

— Я вчера залетел в эту яму, чудом выбрался, — пишут пострадавшие.

Подобный случай произошел на улице Ползунова, недалеко от проходной завода им. Чкалова.

Огромные ямы под мокрым снегом есть и в других районах города. Фото: «АСТ-54»

Напомним, в понедельник вечером, 16 марта, по улице Ипподромская сразу 16 автомобилей пробили колеса в яме. Водители утверждают, что пострадавших гораздо больше. На место ДТП выезжала передвижная шиномонтажка.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города.

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