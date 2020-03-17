«Там опасно ездить»: из-за ямы на Ипподромской магистрали одновременно 16 автомобилей пробили колеса

17 Март 2020 2020-03-17T03:03:51+03:00

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В Новосибирске на улице Ипподромской в сторону ТРЦ «Аура» сразу 16 водителей пробили колеса у своих автомобилей. Всему виной яма на проезжей части.

Попавшие в неприятность водители колонной стояли на аварийных сигналах и ждали помощи, либо меняли шины самостоятельно. На месте работал экипаж ДПС. Также на помощь автомобилистам прибыла передвижная шиномонтажка.

Видео с места массового ДТП опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Новосибирцы утверждают, что пострадавших гораздо больше: днем многие водители также лишились колес на своих авто, а еще в другие дни. Возмущенные состоянием дорогие владельцы машин собираются обратиться в суд за возмещением ущерба.

Всему виной - яма на проезжей части. Фото: Алексей Казанцев

— Вчера два диска погнул там, просто тошно от таких дорог.

— Именно там были оставлены два моих колеса.

— Там реально, как после бомбежки. Как это направление может называться «магистралью»?

— Я тоже там вчера влетела. Меня забрызгали, и пока я брызгала «омывайку», не увидела эту ямищу! Но, слава богу, обошлось каким-то чудом.

— Влетел в эту яму 8 марта на скорости 70 километров в час: минус два колеса. Ущерб приличный, диск треснул, под замену все диски и 2 шины. Однозначно иду в суд.

КП-Новосибирск направила запрос в администрацию города.

В Новосибирске сразу 16 автомобилей пробили колеса на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU