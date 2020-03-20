2020-03-20T08:54:37+03:00
Общество

«Выстрелил несколько раз в грудь»: в Новосибирске задержали предполагаемого убийцу мужчины в Ленинском районе

Предварительно, преступление произошло из-за конфликта
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске задержали предполагаемого убийцу мужчины в лЕнинском районе. Фото: СК по Новосибирской областиВ Новосибирске задержали предполагаемого убийцу мужчины в лЕнинском районе. Фото: СК по Новосибирской области
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В Следственном комитете по Новосибирской области расследуют убийство 36-летнего мужчины в Ленинском районе. Все случилось вечером 19 марта у дома 37/3 по улице Гризодубовой.

— Между мужчинами в количестве четырех человек возник конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина достал из автомобиля гладкоствольное ружье и несколько раз выстрелил в своего собеседника, далее с места происшествия скрылся. Подозреваемый задержан. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщают в СК по Новосибирской области.

Возбуждено уголовно дело по статье «Убийство».

Напомним, первыми о стрельбе в Ленинском районе сообщили очевидцы. Они видели, как подъехал минивэн, из него вышли люди, спустя некоторое время раздались выстрелы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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