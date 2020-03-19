Начальник новосибирской колонии, арестованный за взятку, получил два года тюрьмы

19 Март 2020 2020-03-19T17:09:50+03:00

Он обещал досрочно освободить одного из заключенных, а в итоге сам попал за решетку

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В Кировском районном суде Новосибирска вынесли приговор 43-летнему Артему Евсеенко — экс-начальнику колонии ФКУ ИК-2 ГУФСИН. Напомним, его обвиняли в получении взятки за способствование условно-досрочного освобождения одного из бизнесменов, находящихся в колонии.

— Приговором установлено, что Артем Евсеенко пообещал определенному человеку помочь его знакомому в облегчении условий при отбывании наказания в одной из колоний, а также в предоставлении для него в дальнейшем условно-досрочного освобождения. Несмотря на то, что такими полномочиями Евсеенко не обладал, он уверил обратившегося к нему человека в обратном, и попросил за свои услуги сумму в 2 300 000, которые он планировал просто себе присвоить. Он сказал, что деньги, якобы необходимые для того, чтобы провернуть это дело, ему необходимо будет передавать частями: сначала 1 300 000 рублей, а затем еще 1 000 000 рублей якобы для создания фонда, а после чего по 100 000 рублей надлежит выплачивать ему лично в месяц как посреднику до того момента, пока знакомого мужчины не освободят досрочно, — сообщили в прокуратуре Кировского района.

Получить свои деньги Артем Евсеенко рассчитывал 28 августа 2019 года: именно в этот момент его и задержали силовики. Однако оказалось, что не все банкноты, переданные ему, были настоящими. По факту, он получил 50 тысяч рублей и 1 250 000 дублей банка приколов на сумму 1 300 000 рублей.

Свою вину Евсеенко признал, но от дачи показаний отказался. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 — ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима со штрафом в 25 тысяч рублей. Кроме того, его лишили специального звания — подполковник внутренней службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU