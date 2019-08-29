Стало известно, кого хотел освободить арестованный начальник колонии Артем Евсеенко
Стало известно, зачем и кто передавал арестованному начальнику колонии Артему Евсеенко взятку. Оказалось, он получал деньги за то, чтобы выпустить заключенного из другого исправительного учреждения.
— За эту сумму мужчина должен был условно-досрочно освободить бизнесмена, отбывающего наказание в колонии, — рассказал источник в правоохранительных органах корреспонденту КП-Новосибирск. — Деньги начальнику колонии передавал подельник бизнесмена. Приехал он на встречу на своей машине, и там их обоих задержали.
Напомним, начальника колонии ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, Артема Евсеенко, задержали вчера вечером за получение взятки. Сумма, которую передали сибиряку составила 1 миллион 300 тысяч рублей. За такое «вознаграждение» Артем Евсеенко должен был обеспечить условно-досрочное освобождение заключенному из другой колонии.
Сейчас следственный комитет проводит расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU