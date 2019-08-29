Стало известно, кого хотел освободить арестованный начальник колонии Артем Евсеенко

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-29T13:17:46+03:00

За взятку он должен был выпустить бизнесмена

Изменить размер текста: A A

Стало известно, зачем и кто передавал арестованному начальнику колонии Артему Евсеенко взятку. Оказалось, он получал деньги за то, чтобы выпустить заключенного из другого исправительного учреждения.

— За эту сумму мужчина должен был условно-досрочно освободить бизнесмена, отбывающего наказание в колонии, — рассказал источник в правоохранительных органах корреспонденту КП-Новосибирск. — Деньги начальнику колонии передавал подельник бизнесмена. Приехал он на встречу на своей машине, и там их обоих задержали.

Напомним, начальника колонии ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, Артема Евсеенко, задержали вчера вечером за получение взятки. Сумма, которую передали сибиряку составила 1 миллион 300 тысяч рублей. За такое «вознаграждение» Артем Евсеенко должен был обеспечить условно-досрочное освобождение заключенному из другой колонии.

Сейчас следственный комитет проводит расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начальника новосибирской колонии задержали за взятку в 1,3 миллиона рублей

Мужчину поймали с поличным во время передачи денег (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU