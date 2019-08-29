Начальника новосибирской колонии задержали за взятку в 1,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-29T12:49:28+03:00

Мужчину поймали с поличным во время передачи денег

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Начальника колонии ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, 43-летнего Артема Евсеенко подозревают в получении взятки. Передача денег происходила в Кировском районе, 28 августа.

— Он сидел в автомобиле. Получил денежные средства за обеспечение благоприятных условий содержания осужденного, находящегося в другой колонии, — сообщает пресс-центр Следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Новосибирской области.

Сумма взятки составила 1 миллион 300 тысяч рублей. За эти деньги Артем Евсеенко должен был обеспечить заключенному условно-досрочное освобождение из колонии.

Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества. В скором времени суд выберет меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс следственных мероприятий. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU