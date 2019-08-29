Начальника новосибирской колонии задержали за взятку в 1,3 миллиона рублей
Начальника колонии ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, 43-летнего Артема Евсеенко подозревают в получении взятки. Передача денег происходила в Кировском районе, 28 августа.
— Он сидел в автомобиле. Получил денежные средства за обеспечение благоприятных условий содержания осужденного, находящегося в другой колонии, — сообщает пресс-центр Следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Новосибирской области.
Сумма взятки составила 1 миллион 300 тысяч рублей. За эти деньги Артем Евсеенко должен был обеспечить заключенному условно-досрочное освобождение из колонии.
Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества. В скором времени суд выберет меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс следственных мероприятий. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU