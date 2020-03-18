Паводок в Новосибирской области 2020: синоптики рассказали, когда регион начнет топить

18 Март 2020 2020-03-18T13:21:44+03:00

Метеорологи прогнозируют, что паводок в Новосибирской области 2020 начнется на неделю раньше

Изменить размер текста: A A

Синоптики обещают резкое потепление в конце апреля: тогда начнется паводок в Новосибирской области 2020. По предварительным прогнозам, в зону подтопления попадут более 4 тысяч домов.

Как прогнозируют метеорологи, ледоход начнется с 10 апреля, предупреждают специалисты. По данным гидрологов, максимальный уровень половодья может превысить норму: показатели будут будут выше на 20 - 100 сантиметров выше нормы. Возможно подтопление прибрежных территорий на реках Бакса, Карасук и Обь, а также части дорог.

В зону подтопления попадут 4 тысяч домов в 17 населенных пунктах Новосибирской области. При этом власти уверены, что первая волна паводка в регионе пройдет относительно спокойно.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области, город Искитим, Искитимский и Маслянинский районы уже подготовили плотины и дамбы к паводку 2020 года. Но городским службам еще предстоит засыпать или оградить ямы.

— Есть необходимость провести работу по обнаружению ям, канав, котлованов, которые могут быть подтоплены талыми водами. Мы помним трагедии, которые происходили два года назад, ту же Колывань. В текущую зиму бывали случаи, когда в подтопленные углубления попадали люди, в том числе и дети, поэтому эту работу нужно завершить, — сообщил губернатор региона Андрей Травников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паводок 2020 в Новосибирской области: что ждет регион этой весной

Паводок 2020 в Новосибирской области может быть более опасным из-за аномально снежной зимы.(подробнее)

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в апреле

Погода в Новосибирске в апреле порадует сибиряков: в конце месяца придет жара.(подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU