2020-03-18T13:21:44+03:00
Общество

Паводок в Новосибирской области 2020: синоптики рассказали, когда регион начнет топить

Метеорологи прогнозируют, что паводок в Новосибирской области 2020 начнется на неделю раньше
Никита МАНЬКО
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Первая волна паводка грозит подтоплением до 1 метра.Первая волна паводка грозит подтоплением до 1 метра.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Синоптики обещают резкое потепление в конце апреля: тогда начнется паводок в Новосибирской области 2020. По предварительным прогнозам, в зону подтопления попадут более 4 тысяч домов.

Как прогнозируют метеорологи, ледоход начнется с 10 апреля, предупреждают специалисты. По данным гидрологов, максимальный уровень половодья может превысить норму: показатели будут будут выше на 20 - 100 сантиметров выше нормы. Возможно подтопление прибрежных территорий на реках Бакса, Карасук и Обь, а также части дорог.

В зону подтопления попадут 4 тысяч домов в 17 населенных пунктах Новосибирской области. При этом власти уверены, что первая волна паводка в регионе пройдет относительно спокойно.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области, город Искитим, Искитимский и Маслянинский районы уже подготовили плотины и дамбы к паводку 2020 года. Но городским службам еще предстоит засыпать или оградить ямы.

— Есть необходимость провести работу по обнаружению ям, канав, котлованов, которые могут быть подтоплены талыми водами. Мы помним трагедии, которые происходили два года назад, ту же Колывань. В текущую зиму бывали случаи, когда в подтопленные углубления попадали люди, в том числе и дети, поэтому эту работу нужно завершить, — сообщил губернатор региона Андрей Травников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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