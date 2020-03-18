Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в апреле

Синоптики обнадеживают: погода в Новосибирске в апреле будет комфортной. Воздух прогреется на три градуса выше нормы, а в конце месяца возможна жара до +24 градусов. Когда начнутся первые грозы и тронется на реках лед — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

«НАС ЖДЕТ МОКРАЯ ВЕСНА»

Метеорологи прогнозируют теплый и мокрый апрель в Новосибирске — среднемесячная температура составит от 0 до +6 градусов. Это на +3 градуса выше климатической нормы, что для Сибири редкость. А еще новосибирцам рекомендуют готовиться к слякоти из-за тающего снега и дождя. Норма осадков в апреле — это 15-32 мм за месяц, но в этот раз их выпадет больше.

— Теплые воздушные массы из Атлантики и Южных широт Средней Азии принесут долгожданное потепление. В нашем предварительном прогнозе нет места арктическим циклонам и антициклонам с Севера, — сообщил «КП-Новосибирск» пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

ЧТО ПОКАЖЕТ ТЕРМОМЕТР?

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра:

С 1 по 10 апреля днем будет от -4 до +1 градуса, ночью - от -9 до -14 градусов, местами до -19 градусов мороза. Переменная облачность, возможны метели, гололед. Осадки выше нормы.

С 10 по 20 апреля днем воздух прогреется +5 до +10 градусов , ночью- от -3 до +2 градусов. Переменная облачность, местами мокрый снег, дожди. Осадки выше нормы.

С 20 по 30 апреля ночью будет от +3 до +8 градусов, днем - от +14 до +19 градусов, местами до +24 градусов. Облачно, местами дожди. Возможны грозы, ливни. Осадки выше нормы.

По данным «Гисметео»

С 1 по 10 апреля днем от -3 до +4 градусов, ночью от 0 до -8 градусов мороза. Облачно, в отдельные дни дождь, снег.

С 10 по 20 апреля -2 до +6 градусов , ночью от 0 до -7 градусов. Переменная облачность, изредка мокрый снег, дожди.

С 20 по 30 апреля ночью от +5 до 0 градусов, днем от +8 до +14 градусов. Переменная облачность, местами дожди, грозы.

По данным «Яндекс. Погода»:

С 1 по 10 апреля днем от +2 до +5 градусов, ночью от -1 до +2 градусов. Облачно, в отдельные дни дожди.

С 10 по 20 апреля +6 до +11 градусов , ночью от +1 до +4 градусов. Облачно, частые дожди.

С 20 по 30 апреля ночью от +3 до +10 градусов, днем от +9 до +13 градусов. Переменная облачность, местами дожди.