2020-02-21T22:43:44+03:00
Общество

Паводок 2020 в Новосибирской области: что ждет регион этой весной

Паводок 2020 в Новосибирской области может быть более опасным из-за аномально снежной зимы
Алена КУЛЕШОВА
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Из-за аномально снежной зимы паводок 2020 может стать очень опасным для Сибири.Из-за аномально снежной зимы паводок 2020 может стать очень опасным для Сибири.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Из-за аномально снежной зимы паводок 2020 может в Новосибирской области может стать более опасным. Подобная ситуация наблюдается еще в нескольких регионах Сибири.

— Сибирь — это огромная территория с мощными и быстрыми реками, сложными рельефами, порой непредсказуемыми погодными условиями. В последнее время мы практически каждый год сталкиваемся с паводками и иными подобными явлениями. Важно готовиться к ним заранее, чтобы минимизировать возможные последствия, — сообщил на совещании по вопросу подготовки регионов округа к прохождению паводка в 2020 году полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. — Я имею в виду и дачные поселки, и садоводческие участки, и жилые массивы. По данным начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова, в зоне риска могут оказаться 367 участков автодорог, 433 социально значимых объекта и 61 объект экономики.

Стоит отметить, что снегозапасы в Новосибирской области в этом году превышают норму в два и более раз. Выше нормы в полтора раза оказались и запасы воды в самом снежном покрове.

— Необходимо обезопасить граждан, проживающих на подтопляемых территориях, в населенных пунктах заблаговременно создать запасы продуктов, питьевой воды, медикаментов, гарантировать работу объектов жизнеобеспечения, — подчеркнул Сергей Меняйло. — Нужно регулярно доносить до сведения местных жителей о паводковой обстановке.

Кроме того, полпред заострил внимание на том, что во многих сибирских городах зимой не очищались должным образом тротуары и дороги, что также может стать причиной осложнения ситуации с паводками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Паводок 2020 в Новосибирской области: что ждет регион этой весной
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