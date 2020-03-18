2020-03-18T11:09:32+03:00
Общество

Рано радуются: новосибирским школьникам не продлят каникулы до 12 апреля

Об этом КП-Новосибирск рассказали в министерстве образования
Надежда РЫЖКИНА
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Пока что каникулы у школьников продлятся с 18 марта по 1 апреля.Пока что каникулы у школьников продлятся с 18 марта по 1 апреля.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В среду, 18 марта, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что весенние каникулы у школьников продлятся до 1 апреля. Хотя не исключалось, что их могут продлить.

— Мы будем окончательное решение принимать после того, как посмотрим по ситуации, как она будет складываться к концу следующей недели. Пока каникулы до 1 апреля включительно, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Сергей Федорчук.

Напомним, 16 марта Сергей Федорчук сообщал, что в этом году весенние каникулы у школьников начнутся раньше, с 18 марта. Ранее КП-Новосибирск писала, что из-за угрозы коронавируса в Новосибирской области 543 человека отправлены на карантин и сейчас находятся под наблюдением врачей.

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Из-за угрозы коронавируса весенние каникулы у новосибирских школьников начнутся раньше

Соответствующий приказ будет направлен в понедельник, 16 марта, по всем образовательным организациям (подробнее)

Из-за коронавируса 543 человека в Новосибирской области отправили на карантин

Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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