2020-03-18T06:18:20+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших, сбитых девушкой на иномарке на площади Калинина

Машина врезалась в толпу пешеходов
Надежда РЫЖКИНА
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О пострадавших рассказали в ГИБДД.О пострадавших рассказали в ГИБДД.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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КП-Новосибирск рассказали в ГИБДД о состоянии пострадавших женщин, сбитых на площади Калинина. Страшное ДТП произошло в Заельцовском районе во вторник вечером, 17 марта. Там девушка на иномарке протаранила толпу пешеходов.

— Госпитализированы две женщины. У женщины 22 лет открытая черепно-мозговая травма, состояние тяжелое. У женщины 58 лет сотрясение головного мозга, — рассказала инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.

Напомним, иномарка въехала в толпу пешеходов. За рулем была девушка. Изначально сообщалось, что водитель пыталась скрыться с места ДТП. Эту информацию опровергли в ГУ МВД Новосибирской области. После того, как водителя опросили, ее отпустили домой. Проводится проверка. Всего в страшном ДТП пострадало четыре человека. Еще двоим пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь на месте аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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