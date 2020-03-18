Стало известно о состоянии пострадавших, сбитых девушкой на иномарке на площади Калинина

18 Март 2020 2020-03-18T06:18:20+03:00

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КП-Новосибирск рассказали в ГИБДД о состоянии пострадавших женщин, сбитых на площади Калинина. Страшное ДТП произошло в Заельцовском районе во вторник вечером, 17 марта. Там девушка на иномарке протаранила толпу пешеходов.

— Госпитализированы две женщины. У женщины 22 лет открытая черепно-мозговая травма, состояние тяжелое. У женщины 58 лет сотрясение головного мозга, — рассказала инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.

Напомним, иномарка въехала в толпу пешеходов. За рулем была девушка. Изначально сообщалось, что водитель пыталась скрыться с места ДТП. Эту информацию опровергли в ГУ МВД Новосибирской области. После того, как водителя опросили, ее отпустили домой. Проводится проверка. Всего в страшном ДТП пострадало четыре человека. Еще двоим пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь на месте аварии.

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