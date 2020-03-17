17 Март 2020 2020-03-17T17:25:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибирячка за рулем Шевроле сбила двух пешеходов на площади Калинина. ДТП произошло около остановки общественного транспорта.

— Я стоял в этот момент на светофоре при въезде на кольцо. Водитель, вроде как девушка, быстро проехала на красный свет. Она проехала прямо в толпу пешеходов, сбила двоих человек. Люди тогда сразу подбежали к ее машине, начали ломиться внутрь и кричать, — сообщают подписчики паблика «АСТ-54». — Пострадало в аварии четыре человека, двоим помогли на месте, еще двоих отвезли в больницу.

ДТП произошло около остановки общественного транспорта. Фото: "АСТ-54"

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск прокомментировали произошедшее ДТП.

— По предварительной информации, сегодня в 19:42 в полицию поступила информация о том, что на кольце, где площадь Калинина в сторону площади Ленина произошел наезд на двоих пешеходов. К счастью, в аварии обошлось без погибших. По предварительной информации, двоих пострадавших женщин доставили в больницу с различными травмами. На месте работают сотрудники МВД и скорой помощи, — пояснили в МВД.

Сибирячка на иномарке въехала в толпу пешеходов: пострадали четыре человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU