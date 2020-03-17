2020-03-17T17:25:47+03:00
Происшествия

Сибирячка на иномарке въехала в толпу пешеходов: пострадали четыре человека

Двух женщин госпитализировали
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка за рулем Шевроле сбила двух пешеходов на площади Калинина. Фото: "АСТ-54"Сибирячка за рулем Шевроле сбила двух пешеходов на площади Калинина. Фото: "АСТ-54"
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Сибирячка за рулем Шевроле сбила двух пешеходов на площади Калинина. ДТП произошло около остановки общественного транспорта.

— Я стоял в этот момент на светофоре при въезде на кольцо. Водитель, вроде как девушка, быстро проехала на красный свет. Она проехала прямо в толпу пешеходов, сбила двоих человек. Люди тогда сразу подбежали к ее машине, начали ломиться внутрь и кричать, — сообщают подписчики паблика «АСТ-54». — Пострадало в аварии четыре человека, двоим помогли на месте, еще двоих отвезли в больницу.

ДТП произошло около остановки общественного транспорта. Фото: "АСТ-54"

ДТП произошло около остановки общественного транспорта. Фото: "АСТ-54"

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск прокомментировали произошедшее ДТП.

— По предварительной информации, сегодня в 19:42 в полицию поступила информация о том, что на кольце, где площадь Калинина в сторону площади Ленина произошел наезд на двоих пешеходов. К счастью, в аварии обошлось без погибших. По предварительной информации, двоих пострадавших женщин доставили в больницу с различными травмами. На месте работают сотрудники МВД и скорой помощи, — пояснили в МВД.

Сибирячка на иномарке въехала в толпу пешеходов: пострадали четыре человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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