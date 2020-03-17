«Шесть человек отлетело в сторону»: девушка на иномарке въехала в толпу пешеходов

Во вторник, 17 марта, страшная авария произошла на площади Калинина в Новосибирске: около восьми часов вечера девушка на Chevrolet Captiva врезалась в толпу пешеходов. Пострадали четыре человека: двое сибирячек с тяжелыми травмами сейчас находятся в больнице, еще двоим врачи оказали помощь на месте аварии. Корреспонденты КП-Новосибирск выясняли подробности случившегося.

На месте работали полиция и скорая.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

«ОНА ЛЕТЕЛА НА СКОРОСТИ И ХОТЕЛА СКРЫТЬСЯ!»

Около восьми часов у остановки общественного транспорта на Красном проспекте в сторону центра народу было немало: горел зеленый свет, пешеходы переходили дорогу.

- Мама шла впереди меня, и буквально через секунду в метре от нас в разные стороны начинают лететь люди: пять-шесть человек отлетело, - рассказала КП-Новосибирск очевидица Татьяна. – Я не сразу поняла, что случилось, а потом смотрю, что машина на скорости продолжает мчаться. Она на красный хотела проскочить. Меня до сих пор трясет, как подумаю, что под колесами могли и мы с мамой оказаться.

Свидетели уверяют: девушка, которая была за рулем, пыталась скрыться:

- Она сначала притормозила, а потом поехала дальше и второй раз проехала по девушке, которую сбила, - описывает дальнейшие события Татьяна. – Еще у нее номера были грязные, никаких цифр не видно было: если бы она смогла уехать, то никто бы ее не нашел.

Девушка на иномарке проскочила на красный и врезалась в толпу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

«ЛЮДИ ЛОМИЛИСЬ К НЕЙ В МАШИНУ»

Задержали хозяйку авто сибиряки, которые видели, что произошло:

- Люди начали ломиться в машину, кричать, - говорит новосибирец Александр. - Достаточно жутко было видеть все это: я думал, что люди просто разворотят машину. Они со всех сторон дергали за ручки дверей и долбили в водительскую дверь. Еще перед машиной встали: думали, что уедет.

Парень уверяет, что сама девушка после произошедшего была в шоке.

- Она все время в машине сидела, пока ее полиция не увела, с ней в машине, к тати, парень был, - говорит Татьяна.

Пострадавшие в аварии получили серьезные травмы:

- Девушку, по которой два раза машина проехала, сразу на носилки положили: она встать не могла. На вторую девушку надели корсет, - говорят очевидцы.

Как сообщили КП-Новосибирск в «Скорой помощи», пострадавших девушек доставили в горбольницу №1. Насколько тяжелые у них травмы, пока неизвестно, их осматривают врачи. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства аварии. КП-Новосибирск следит за развитием событий

Сибирячка на иномарке въехала в толпу пешеходов: пострадали четыре человека.

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