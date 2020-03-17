2020-03-17T16:47:10+03:00
Общество

Новосибирцы обнаружили останки расчлененного животного около многоэтажки

Полиция проводит по данному факту проверку
Алена КУЛЕШОВА
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Жуткая находка поразила жителей Заельцовского района в Новосибирске. Фото: "Инцидент Новосибирск"Жуткая находка поразила жителей Заельцовского района в Новосибирске. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Жуткая находка поразила жителей Заельцовского района в Новосибирске. Вчера, 16 марта, около дома по адресу улица Дачная 21\5 люди нашли останки убитого животного.

— Думаем, это останки кота, явно умершего не своей смертью. Полицию вызвали примерно в шесть вечера, через несколько часов они приехали. Заявление у нас приняли, — цитирует очевидца событий паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспондентам КП-Новосибирск подтвердили, что по данному адресу действительно выезжали сотрудники полиции.

— Вчера в отдел полиции Заельцовский действительно поступило такое заявление. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место происшествия. Однако, когда полицейские прибыли, никаких останков на данной территории обнаружено не было. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД по НСО.

Тем временем, в комментариях под постом сибиряки пишут о том, что жуткая находка может на самом деле быть обыкновенной игрушкой для домашних питомцев, которая просто выглядит очень натурально:

— Это не кошачья лапа. Похоже на кролика.

— Мне это вообще напомнило игрушку для кошки. Дома есть такая же.

— Похоже еще на сувенирную кроличью лапку. Такие в магазинах продают, — пишут люди.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о найденном новосибирцами теле мертвого расчлененного животного в Академгородке. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, животное нашли совсем рядом с тем самым злополучным контейнером, где было найдено тело кота Моти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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