«С отрезанных лап снята кожа»: живодеры расчленили собаку и выбросили ее в мусорку

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:13:26+03:00

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Тело мертвого расчлененного животного нашли в мусорном контейнере жители Академгородка. Инцидент произошел ночью 25 февраля возле дома по адресу улице Мусы Джалиля 10. Очевидцы произошедшего предполагают, что в данном пакете находятся останки зверски убитой собаки. Обеспокоенные происходящим новосибирцы написали заявление в полицию. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, животное нашли совсем рядом с тем самым злополучным контейнером, где было найдено тело кота Моти. Кроме того, оба животных были убиты похожим способом: у них были отрублены лапы, с которых была полностью снята кожа.

— Сначала пакет нашли другие люди, они вызвали полицию, но тогда заявление никто не написал, и останки не забрали. Позже, со мной связался человек, который в тот момент присутствовал там и рассказал мне обо всем. Если честно, меня эта ситуация пугает: как можно спокойно жить, видя, какие ужасные вещи творятся совсем рядом? Тогда я и еще несколько ребят снова приехали к этим же бакам и снова вызвали полицию, но на этот раз уже с конкретной целью. Около часа ночи приехал наряд и забрал останки в отделение. А у меня приняли заявление, — рассказала КП-Новосибирск жительница Академгородка Кристина.

Обеспокоенные происходящим новосибирцы написали заявление в полицию. Фото: предоставлено героями публикации

Девушка также отметила, что останки животного были найдены буквально в 600 метрах от дома по улице Иванова 28А, в мусорном контейнере которого нашли расчлененное тело небезызвестного кота Моти. У него, так же, как и в данном случае, были отрезаны лапы, а с них снята кожа.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что в настоящее время по данному делу проводится проверка.

— В полицию поступило сообщение о том, что были найдены останки животного, сотрудники правоохранительных органов выехали на место случившегося. Останки были изъяты и направлены на экспертизу. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются, — сообщили в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU