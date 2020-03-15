Стало известно, когда зрителям «Глобуса» вернут деньги за сорванный из-за пожара спектакль

15 Март 2020 2020-03-15T09:56:46+03:00

Кроме того, с теми же билетами сибиряки смогут пойти на специальный показ постановки

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Новосибирский театр «Глобус» уже приступил после субботнего ЧП: напомним, 14 марта у здания во время ремонта крыши загорелась кровля. Причина тому - сварочные работы, из-за которых начали тлеть деревянные детали конструкции. Пришлось эвакуировать 583 человека.

В воскресенье, 15 марта, в театре сообщили, как зрители смогут вернуть деньги за сорванный спектакль.

- Билеты действительны: сдать их по месту приобретения и получить обратно потраченные средства новосибирцы смогут, начиная со вторника, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в театре «Глобус».

А для тех, кто все-таки хочет увидеть сорванное представление «Гуси-лебеди» есть альтернатива.

- В понедельник администрация театра сообщит о дате повторного показа спектакля «Гуси-лебеди», который можно будет посетить вместо субботнего, - продолжают в театре.

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ИСТОЧНИК KP.RU