Стало известно, когда зрителям «Глобуса» вернут деньги за сорванный из-за пожара спектакль
Новосибирский театр «Глобус» уже приступил после субботнего ЧП: напомним, 14 марта у здания во время ремонта крыши загорелась кровля. Причина тому - сварочные работы, из-за которых начали тлеть деревянные детали конструкции. Пришлось эвакуировать 583 человека.
В воскресенье, 15 марта, в театре сообщили, как зрители смогут вернуть деньги за сорванный спектакль.
- Билеты действительны: сдать их по месту приобретения и получить обратно потраченные средства новосибирцы смогут, начиная со вторника, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в театре «Глобус».
А для тех, кто все-таки хочет увидеть сорванное представление «Гуси-лебеди» есть альтернатива.
- В понедельник администрация театра сообщит о дате повторного показа спектакля «Гуси-лебеди», который можно будет посетить вместо субботнего, - продолжают в театре.
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