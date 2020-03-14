2020-03-14T11:48:37+03:00
Происшествия

Стало известно, почему загорелась крыша театра «Глобус» в Новосибирске

Пожарные объяснили, что всему виной - сварочные работы
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
На месте работают пожарные. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.На месте работают пожарные. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Спасатели объянили корреспондентам КП-Новосибирск», из-за чего на крыше театра «Глобус» произошло ЧП.

— Там проводились сварочные работы. В составе кровли есть деревянные детали - они и начали тлеть во время сварки. Предварительная причина тления — нарушение правил проведения сварочных работ, — сообщили «КП-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в субботу 14 марта, из театра «Глобус» эвакуировали людей. В театре произошло задымление: из помещения вывели 550 человек, из них 510 зрителей и 40 персонала. Видео эвакуации сибиряки поделились в социальных сетях.

Из театра эвакуировали людей.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске из театра «Глобус» эвакуировали людей

Зрители вышли вместе с сотрудниками (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Казахстан не будет пускать россиян через границу с Новосибирской областью из-за угрозы коронавируса
Стало известно, почему загорелась крыша театра «Глобус» в Новосибирске
В Новосибирске из театра «Глобус» эвакуировали людей
Новосибирский киллер Анатолий Радченко пожаловался в Верховный суд РФ
Такси и две легковушки столкнулись у Коммунального моста в Новосибирске
Полуголый новосибирец показал стриптиз в магазине
«Это кошмар»: сибиряки нашли в общественном туалете останки расчлененного животного
Стало известно, запретят ли болельщикам прийти на домашние матчи «Сибири» из-за угрозы коронавируса
«Трогает лапами и ложится на живот»: реакция белого медведя на воду в бассейне позабавила соцсети
В Новосибирск привезли медведицу, которая ходит по канату
«Дочь боится ходить домой»: жители Оби жалуются на стаю бродячих собак возле школы
«Решил довериться продавцу»: новосибирцу подсунули несвежие розы в букет для девушки
Прокуратура проверит аварийный дом в Барабинске, где рушится крыша
«Выбирала сердцем»: новосибирская школьница развернула всех наставников на шоу «Голос. Дети»
Рассказываем, какие улицы почистили от снега в Новосибирске 13 марта
В Новосибирске пройдет выставка «Учебная Сибирь - 2020»
Новосибирец лишился сотового после отдыха в сауне с незнакомой женщиной
Авиакомпания вернула деньги сибирячке, которая из-за их ошибки переплатила за багаж
«Обиделся, что зарплату не дали»: пенсионер получил срок за звонок о минировании ТЭЦ
Экс-чиновника мэрии Новосибирска, пойманного на взятке, отправили в СИЗО