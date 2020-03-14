Стало известно, почему загорелась крыша театра «Глобус» в Новосибирске
Спасатели объянили корреспондентам КП-Новосибирск», из-за чего на крыше театра «Глобус» произошло ЧП.
— Там проводились сварочные работы. В составе кровли есть деревянные детали - они и начали тлеть во время сварки. Предварительная причина тления — нарушение правил проведения сварочных работ, — сообщили «КП-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в субботу 14 марта, из театра «Глобус» эвакуировали людей. В театре произошло задымление: из помещения вывели 550 человек, из них 510 зрителей и 40 персонала. Видео эвакуации сибиряки поделились в социальных сетях.
Из театра эвакуировали людей.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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Зрители вышли вместе с сотрудниками (подробнее).
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