2020-03-14T11:43:00+03:00
Происшествия

В Новосибирске из театра «Глобус» эвакуировали людей

Зрители вышли вместе с сотрудниками
Анна ПАШАГИНА
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Людей вывели на улицу. Фото: новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Людей вывели на улицу. Фото: новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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А субботу, 14 марта, из театра «Глобус» эвакуировали людей: информация об этом появилась в социальных сетях.

— На чердаке здания под кровлей из-за тлеющих предметов произошло задымление, распространившееся на зрительный зал и холл театра, — сообщили очевидцы в группе новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что люди быстро одеваются, хватают детей за руки и выходят на улицу.

Как сообщают очевидцы, на улицу вывели 500 человек и 50 сотрудников. Сейчас на месте работают полиция, скорая помощь и пожарные. Вот как КП-Новосибирск пояснили ситуацию спасатели:

— На кровле проводились строительные работы, в результате чего произошло тление материала и незначительное задымление. В настоящий момент пожарные проводят разведку и ликвидируют очаг тления. Всего эвакуировано 550 человек, из них 510 зрителей и 40 персонала. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Из театра эвакуировали людей.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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