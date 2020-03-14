«Дочь боится ходить домой»: жители Оби жалуются на стаю бродячих собак возле школы

14 Март 2020 2020-03-14T00:47:04+03:00

По словам сибиряков, большинство животных ведут себя агрессивно, и даже могут напасть на человека. Фото: Татьяна Емельянова\Марина

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Жители города Обь жалуются на стаи бродячих собак, которые заполонили город и доставляют множество неудобств людям. По словам сибиряков, большинство животных ведут себя агрессивно, и даже могут напасть на человека.

— Отлов не проводят уже очень давно, собаки бегают стаями по всему городу. Проблем здесь, конечно, добавляет то, что некоторые люди их еще и прикармливать умудряются. Как например по адресу Чкалова, 38 этим занимается одна женщина. Там этих псов развелось очень много, они эту территорию уже считают полностью своей, нападают на прохожих и жильцов дома, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Марина.

Еще одна сибирячка рассказала о том, что из-за этой проблемы с собаками дети боятся одни ходить домой из школы. Родителям приходится встречать и провожать их, чтобы защитить от бродячих животных.

— У меня дочери 8 лет и она каждый день звонит мне из школы со слезами, говорит, что боится идти домой. За ней бегает постоянно свора этих собак, лают, лезут в рюкзак. Один раз, когда она возвращалась с учебы, одна на нее набросилась. К счастью, дочь не тогда не пострадала, но до дома так и не дошла: убежала обратно в школу и отказывалась выходить, пока я ее не заберу, — пояснила КП-Новосибирск жительница города Обь Татьяна Емельянова.

А такой ответ от администрации получила Татьяна. Фото: Татьяна Емельянова

Возмущенные таким положением вещей сибиряки уже не раз обращались в администрацию города с просьбой решить вопрос с бродячими собаками. Однако, по словам людей, видимых результатов это не принесло.

— По последней информации администрации Оби, сейчас вносятся изменения в устав МКУ Городское хозяйство по деятельности с безнадзорными животными, для возможности использования бюджетных средств, выделенных на эти цели. Процедура изменения устава подходит к завершению, устав находится на согласовании в ФНС, в течение 5 рабочий дней должны его согласовать. Затем в соответствии с 44-ФЗ пройдет процедура по отбору подрядчика. Это может занять до трех недель. Если по итогам отбора подрядчик определится, то он приступает к отлову. Также мы связались с управлением ветеринарии области, специалисты пояснили нам, что сейчас данные вопросы находятся полностью в компетенции муниципальных властей, деньги на обращение с животными им выделены. Вопрос решается, но быстро решен быть не может — все действуют в рамках закона и установленных порядков, — так ответили Марине с официального аккаунта Вконтакте правительства Новосибирской области.

Сибиряки решили также обратиться за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль». В настоящее время активисты готовят обращение в прокуратуру города, чтобы разобраться в данной проблеме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766337" frameborder="0"></iframe> Жители Оби жалуются на стаю бродячих собак возле школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU