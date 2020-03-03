«Вгрызлась так, что сломала кость!»: соседские мужики отбили 10-летнюю девочку от бездомной собаки, которая рвала ребенка на части

Многодетная семья Гущиных переехала в Пашино год назад. Сибиряки мечтали о спокойной жизни в частном секторе вместе с тремя детьми, но все пошло иначе. 29 февраля их 10-летняя дочь Василина чуть не погибла - на девочку набросился пес. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили подробности.

В семье Гущиных - трое детей. Фото: личный архив.

«ДОЧКА ПРОСТО ХОТЕЛА ПОГЛАДИТЬ СОБАКУ»

Рыжая дворняжка появилась на улице Цыганской три недели назад - соседи Гущиных продали дом, и туда заселились новые жильцы.

- Собака была не на привязи, но ни на шаг не отходила от этого дома. Мы были уверены, что это пес новых жильцов, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, мама Василины. - Но новенькие уверяют, что это бродячее животное и к ним не имеет никакого отношения.

Поначалу дворняга вела себя спокойно: ластилась к людям, разрешала ребятишкам гладить себя. Вскоре пес даже стал любимцем местной детворы. Но чуть больше недели назад ситуация изменилась.

- Я не знаю, что произошло. Может, собаку кто-то обидел или сильно напугал, но она стала кидаться на людей, - говорит Екатерина.

Обходилось без травм, пока 29 февраля к дворняжке не подошла четвероклассница Василина.

- Дочка рассказывает, что пес спокойно лежал: ничего не ел, никакой агрессии не проявлял. Василина захотела его погладить, - описывает ситуацию Екатерина.

Когда девочка потянула руки к псу, он схватил ребенка и стал трепать, как куклу. Василина плакала, пыталась вырваться, звала на помощь. Но собака вцепилась в школьницу мертвой хваткой.

Екатерина была в шоке, когда увидела дочку после нападения собаки. Фото: личный архив.

- Пожилой мужчина, который первым увидел, что моя дочка в беде, потом рассказывал, что собака просто рвала ребенка на части, - с ужасом вспоминает Екатерина. - Он стал отгонять собаку. На помощь подоспел еще один сосед, мужчины буквально вырвали Василину у пса.

То есть ребенка смогли отбить два взрослых крепких мужика. Спасители перебинтовали Василине руку, а потом отвели домой к маме.

- Сказать, что я была в шоке, - ничего не сказать. Сначала подумала, что дочка упала и повредила руку. Но потом я увидела кровь. Мне рассказали, что случилось, - продолжает Екатерина. - Я позвонила мужу, он отвез нас с дочкой в больницу. Собака вгрызлась в дочку так, что сломала ей кость.

Медики диагностировали перелом руки. Еще у ребенка были разорваны сухожилия. Сейчас Василина в больнице, ей предстоит долгое лечение.

А что же с собакой? Отец Василины вместе с другими соседями убил пса.

- На нашей улице много детей, и их безопасность для нас превыше всего, - уверяет Екатерина, мама девочки. - Я написала заявление в полицию: хочу добиться того, чтобы наши дети могли спокойно гулять в Пашино, чтобы на них не кидались бездомные псы.

Собаки разгромили один из участков в Пашино.

НОЧНАЯ ОХОТА НА КУРИЦ

Опасность бродячих собак Екатерина ничуть не преувеличивает: на них жалуются многие жители. В том числе сотрудники местной школы № 34.

- Мы уже несколько раз отлов вызывали, но всех животных поймать не удается, - признается директор школы Сергей Тимошенко. - А наша задача - отвечать за здоровье детей!

Местные жалуются, что бездомные стаи нападают не только на людей, но и на домашних животных.

- С 20 февраля каждую ночь в районе улиц Хвойной, Подлесной, Магистральных переулков по дворам бегает стая собак, по-видимому, ищущих наживы. Судя по отпечаткам лап, там пять - семь крупных особей, - поделилась с КП-Новосибирск местная жительница Елена. - Во дворы они попадают легко - в этом году снега много, и все заборы завалены доверху. Эта стая пыталась добраться до кур соседа из Магистрального переулка. Жителям соседней улицы повезло меньше - псы сломали курятник, все поголовье - около 30 штук - уничтожено.

Жители Пашино сейчас живут в страхе:

- Чьи собаки и откуда пришли - неизвестно. Днем их не видно, появляются только ночью. Ранним утром начинают охотиться. Даже представить страшно, что повстречаешься с ними! Отлов? А смысл? Поездят тут час-другой, но днем-то псов нет, - сетует Елена.

Новосибирцы предполагают, что увеличение количества бродячих собак связано с тем, что теперь отловленных бродячих псов чипируют и выпускают на улицу. Корреспонденты КП-Новосибирск обратились с письменным запросом в Новосибирский центр по проблемам домашних животных, чтобы прояснить ситуацию. Понять, сколько чипированных животных было выпущено, сколько средств на это было потрачено, кто несет за них ответственность и как за ними наблюдают. Ответ чиновников мы опубликуем в ближайшее время.

НАДО ЛИ ВЫПУСКАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК ОБРАТНО НА УЛИЦЫ?

МНЕНИЕ ЗА

Ситуацию с бродячими собаками мы обсудили с известной зоозащитницей Аленой Мезенцевой, руководителем приюта «Кошкино лукошко»:

- То, что чипированных и стерилизованных собак выпускают, имеет практический смысл. В течение полутора лет они начнут умирать естественной смертью, и поголовье бродячих псов пойдет на убыль. Другой вопрос: каких животных Новосибирский центр по проблемам домашних животных выпускает? По логике, они должны быть адекватными и не должны кидаться на людей. Агрессивные псы помещаются в центр и находятся там. Огромная ответственность лежит именно на сотрудниках центра: они должны определить, что за животное окажется на воле.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Андрей Каркавин, экс-директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных:

- Мое мнение категорично: никаких бродячих собак на улице быть не должно! Безопасность человека в этой ситуации прежде всего! Кто будет нести ответственность за животных? Ладно, если кто-то придет на 10 - 20 минут их покормить. А что потом? Животное предоставлено само себе. И утверждать, что именно этот пес никого не укусит, ни на кого не нападет, не может никто! А если случится трагедия? Кто тогда будет отвечать?

ВОПРОС – РЕБРОМ

А кто несет ответственность за чипированных собак?

Константин Зиновьев, юрист:

- Государство несет ответственность только за то, чтобы не допустить бесконтрольного распространения бездомных животных. Оно с этой задачей справляется, стерилизуя бродячих собак. А дальше собаку с чипом выпускают на волю, и животное становится бесхозным. Государство или муниципалитет собственником животных не является, так что не с кого спрашивать, если они нападут на человека или справят нужду в детской песочнице.

Впрочем, юридическая практика показывает, что чиновников все-таки можно привлечь к ответу, если на человека напала бездомная собака. Прецедент был создан в 2012 году. Тогда на пенсионерку в Кировском районе напала стая собак. Женщина отсудила у департамента ЖКХ мэрии Новосибирска 40 тысяч рублей в качестве компенсации.

Бродячие собаки держат в страхе жителей Пашино.

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