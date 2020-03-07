«Вцепилась сзади, стала кусать»: бродячая собака набросилась на школьницу в Новосибирске

Проблема бродячих животных становится все более актуальной для новосибирцев. Жители города все чаще жалуются на стаи агрессивных бездомных собак, которые то и дело готовы броситься на человека. Некоторые люди не принимают это явление всерьез, пока не приходится столкнуться с ним лично. Именно это и произошло с жительницей ОбьГЭСа Галиной.

— Я живу здесь буквально всю свою жизнь, и эти стаи собак тоже видела всегда. Но раньше как-то не обращала на них внимания, да и сами животные были не такие озлобленные. А недавно пришлось столкнуться с этой проблемой. Одна из таких собак напала на мою 7-летнюю дочь, — рассказала сибирячка КП-Новосибирск.

Жители ОбьГЭСа уже давно жалуются на бродячих собак. Фото: личный архив.

Даша (имя ребенка изменено — прим. ред.) шла в гости к своей бабушке, когда внезапно одна из бродячих собак, которые часто бегают около продуктового рынка на улице Софийская, набросилась на ребенка.

— Я просто проходила мимо этих собак, когда одна из них — большая и черная - начала бежать на меня и громко лаять. Я испугалась и побежала от нее, а она бежала за мной. Потом она накинулась на меня сзади и начала кусать за куртку, — вспоминает Даша.

К счастью, собака не успела поранить девочку. Проходившая мимо женщина услышала шум и успела вовремя прогнать животное. Даша отделалась только испугом и порванной одеждой.

— Я просто в шоке от всего произошедшего. Нам повезло, никаких серьезных последствий нет. Я решила рассказать об этой истории, чтобы предостеречь других людей, родителей. Проблему с этими собаками нужно как-то решать, нельзя, чтобы агрессивные животные просто так разгуливали по улицам, — пояснила Галина. — Дочка еще успела заметить, что многие из тех собак, которых она встретила у рынка, были чипированными. Мы часто пользуемся этой дорогой, а эти псы там как бродили, так и бродят! Единственное, что ту самую собаку, напавшую на Дашу, мы больше не видели.

К счастью, животное успело только порвать Даше куртку, которую потом зашили. Фото: личный архив.

В мэрии Новосибирска корреспондентам КП-Новосибирск прокомментировали ситуацию с бродячими животными. В муниципалитете отметили, что чаще всего безнадзорных собак можно встретить в строящихся микрорайонах, граничащих с частным сектором.

— Проблемными участками являются зоны строящихся микрорайонов, которые граничат с частным сектором. При этом, в подавляющем большинстве случаев безнадзорные собаки являются домашними, находящимися на самовыгуле. Что касается животных, которые были чипированы и возвращены обратно на улицу, то с 13 февраля 2020 года в разные районы города было выпущено 28 собак. Информации о нападении именно ранее отловленных животных за последние две недели в диспетчерскую службу города не поступало, — сообщили в мэрии.

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