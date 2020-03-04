Прокуратура ищет новосибирцев, пострадавших от добровольной вакцинации от рака

4 Март 2020 2020-03-04T13:43:34+03:00

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В начале этого года КП-Новосибирск сообщала о необычных объявлениях на подъездах домов нашего города. «Добровольная вакцинация от рака», — гласила надпись, ниже номер телефона. Корреспонденты под видом покупателя связались с «медиком», тот заявлял, что вакцина действительно существует, стоит она 50 тысяч рублей, при этом ставят ее в офисном помещении. Гарантий нет. Журналисты сразу обратились в прокуратуру Новосибирской области с просьбой проверить данную организацию и услугу.

Стало известно: проверка проведена, в офисе у продавца вакцин прошли проверки, найдены распечатанные объявления и сами вакцины.

— Прокуратурой Кировского района Новосибирска с привлечением сотрудников отдела полиции № 8 «Кировский» проведена проверка о торговле «вакцинами от рака» по адресу: Новосибирск, улица Зорге, 14 -309. Офис занимает организация ООО «Домашний доктор», которая была ликвидирована в апреле 2018 года. В помещении по указанному адресу 65-летний мужчина осуществляет деятельность по распространению рекламы о продаже лекарства от рака молочной железы, о добровольной вакцинации от рака. В указанном помещении обнаружены и изъяты сотрудниками полиции рекламные буклеты, упаковки дорогостоящего лекарственного средства, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Теперь предстоит выяснить, что же за препарат был в ампулах. В прокуратуре Кировского района также сообщили, что возбуждено дело по статье мошенничество и покушение на мошенничество. Сейчас разыскиваются люди, которые пострадали от действий продавца вакцины. Если таковые найдутся, то статья будет переквалифицирована на более тяжкую.

Уважаемые читатели, если среди ваших знакомых есть люди, которые пострадали от действий этого человека, обратитесь по телефонам 02 или 342-16-80.

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Главный вакцинолог Новосибирской области рассказал, существует ли подобная вакцина и можно ли как-то застраховать свой организм от онкологии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU