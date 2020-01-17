Секретная вакцина 247: сибирякам пообещали панацею от рака за 50 тысяч рублей

Жители Новосибирска и Бердска обнаружили на подъездах некоторых многоэтажек подозрительные объявления. Содержание такое: «Добровольная вакцинация от рака». Далее номер телефона. Оформлена по принципу «сниму квартиру» - оторви номерок и звони. Люди с критическим мышлением сразу заподозрили неладное: где это видано, чтобы от рака прививку ставили да еще чтобы таким образом услугу рекламировали? Сообщили о находке в редакцию КП-Новосибирск, попросили разобраться, а то ведь найдутся те, кто пойдет за чудо-вакциной, еще и кучу денег отдаст… Мы со специалистами решили проверить, насколько работает рекламируемое лекарство.

«ВАМ КАКУЮ? ЮЖНОКОРЕЙСКУЮ ИЛИ НОВОСИБИРСКУЮ?»

Мы позвонили по указанному телефону под видом заинтересовавшегося клиента, чтобы понять, что же гражданам втюхивают и кто. Трубку взял мужчина с дефектом речи, немного шепелявит, - может, еще от праздников не отошел?

- Что за вакцина? Кто производит? Как называется? Я в интернете все про нее прочитаю, - начинаем опрос эскулапа.

- Есть южнокорейская и новосибирская. Первая стоит 50 тысяч рублей, а вторая - 30 тысяч. От какого рака помогает? Есть от рака шейки рака… ой, матки. И от всех видов рака, - отвечает подготовленный менеджер. Он также назвал марки препаратов, но в интернете они никак не «гуглятся». Новосибирская вакцина, по его словам, называется просто - под номером 247, такой мы тоже в Сети не нашли.

- А каков порядок действий? К вам сразу с деньгами приехать за прививкой?

- Сначала надо вакцину заказать, оплатить ее, на следующий день препарат приходит, мы его вам ставим, вся процедура занимает 30 минут. Выносить препарат не разрешаем, - после мужчина назвал конкретный адрес, куда идти.

- Гарантии есть какие-то? А то вдруг не поможет?

- Гарантии? Девушка, у нас даже в морге из ста человек двое оказываются живыми - у кого-то просто летаргический сон, у кого-то кома. - Тут мы немножко впали в ступор от такой «секретной» статистики.

- А вообще, - продолжал собеседник, - все препараты проверенные. Если не поможет, вы же к нам сами разбираться придете. Оно нам надо? И вообще вы же к нам в кабинет придете - не в подъезде где-то…

- А документы у вас есть какие-то? Вы вообще зарегистрированы где-то?

- Мы до 2013 года работали в Новосибирске официально, потом перебрались в Москву. Сейчас приехали в ваш город на каникулы и по старой памяти организовали этот прием. В Москве наш кабинет в самом центре, в пяти минутах от Красной площади. Мы называемся ООО «Домашний доктор».

ВАКЦИНЫ ЕСТЬ, НО КАКИЕ?

После разговора с продавцами препаратов возникло еще больше вопросов. С ними мы обратились к главному вакцинологу Новосибирской области Татьяне Ивлевой.

- Есть ли вообще вакцины от рака?

- Некоторые виды онкозаболевний действительно являются ассоциированными с определенными инфекциями, например вирусом гепатита В и вирусом папилломы человека (ВПЧ). То есть при длительном нахождении этих вирусов в организме человека у некоторых людей могут возникнуть онкологические заболевания, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Ивлева. - При носительстве вируса гепатита В это может быть рак печени, при носительстве ВПЧ возможны онкозаболевания половой сферы, прямой кишки, головы, горла, ротовой полости. Но поскольку причины других видов рака четко не установлены, то говорить о такой простой онкопрофилактике говорить не приходится. Конечно, мы надеемся, что у привитых пациентов будет снижен риск возникновения онкозаболеваний в будущем. Но все-таки это вакцины от вируса, а не от самого рака. Вакцина от всего - это было бы прекрасно, но на сегодняшний день ее нет.

- Вакцины, которые предлагают в объявлении, вообще существуют и где их производят?

- Названия предлагаемых людям вакцин мне незнакомы. Они не зарегистрированы в России, мы такими препаратами не пользуемся. По стране-производителю: вакцина от ВПЧ производится в Бельгии и Америке. У вакцины от гепатита В более широкая география. Ее делают в том числе в России, но именно в Новосибирске - нет.

- Если человек захотел поставить себе прививку пусть от гепатита В или ВПЧ, какой должен быть порядок его действий, чтобы все было по правилам?

- Вакцинация против гепатита В проходит по календарю прививок. Эту вакцину ставят в первые сутки жизни или далее в течение жизни, если человек ее ранее не получал. Чаще всего прививку ставят в поликлинике по месту жительства. Вакцинация должна быть запланирована медработниками - вас пригласят на прививку. Перед процедурой обязателен осмотр врача. Сама вакцинация проходит в специально оборудованном медкабинете. Прививка от ВПЧ не включена в календарь прививок. Ее можно поставить за свой счет в коммерческих медицинских центрах. Кстати, ее цена варьируется в пределах 8 - 12 тысяч рублей. Прививку от гепатита тоже можно поставить в платном учреждении. Все вакцины, которые используются в нашей стране, обязательно имеют сертификаты, вакцинацией занимаются только лицензированные медорганизации. При этом они могут быть любой формы собственности - частные, коммерческие, федеральные, муниципальные. Но в любом случае необходимо спрашивать документы медорганизации: должна быть лицензия - разрешение на проведение вакцинации и, второй момент, документ на саму вакцину, сертификаты соответствия.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в прокуратуру с просьбой присоединиться к проверке подозрительных объявлений. Пусть правоохранители попробуют найти все необходимые лицензии.

КСТАТИ

Во многих регионах предусмотрены программы, когда целые группы пациентов - девочек-подростков - вакцинируются за счет средств регионального бюджета. Новосибирская область не исключение. В прошлом году в нашем регионе в рамках программы поставили прививки от ВПЧ 200 девочкам-подросткам. В этом году практика, скорее всего, будет продолжена. Всю информацию, где, кто и как может получить прививку, можно получить у участкового педиатра.