2020-01-07T17:28:03+03:00
Общество

«Добровольная вакцинация от рака»: новосибирцев насторожило объявление на подъездах

По телефону мужчина предлагает поставить укол за 50 тысяч рублей
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске и Бердске появились объявления с подозрительным содержанием. Фото: читатели КП-НовосибирскВ Новосибирске и Бердске появились объявления с подозрительным содержанием. Фото: читатели КП-Новосибирск
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В Новосибирске и Бердске на подъездах начали появляться объявления со странной формулировкой «Добровольная вакцинация от рака». Рядом номер телефона. Многим такой формат предложения медуслуги показался подозрительным. Фотографию с объявлением и номером телефона в редакцию КП-Новосибирск прислала сибирячка Татьяна.

Корреспондент под видом клиента дозвонился по указанному номеру, чтобы понять, что за услугу предлагают сибирякам.

Мужчина на другом конце провода пояснил, что это действительно вакцина от рака. У них она есть двух видов — «от рака шейки матки и от всего».

— Есть корейская вакцина и новосибирская. Первая стоит 50 тысяч рублей, вторая — 30 тысяч. Названия разные, новосибирская — просто под номером 247, — пояснил собеседник. — Чтобы получить прививку, надо сначала прийти к нам оплатить ее. Потом, когда вакцина придет, мы назначим время и будем вас ждать. Вывозить ее, уносить от нас — не даем.

— Каковы гарантии? — поинтересовались мы у «доктора».

— Гарантии? У нас даже в морге из ста человек двое оказываются живые. Просто у них летаргический сон или кома. Но последствия негативные исключены — вы же сами к нам придете, если что, разбираться. Нам это не нужно. И вы же в кабинет придете, не в подъезд.

О медицинских показаниях, консультации специалистов, рецепте мужчина ничего не сказал. Также отметил, что процедуру проводят не в клинике, а в офисе, в здании профсоюзов.

«Комсомольская правда» обращается за комментариями по поводу новой услуги в региональный минздрав, прокуратуру и Роспотребнадзор. Пока же настоятельно советуем сибирякам не пользоваться подобными предложениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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