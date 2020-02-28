«Выезжал из двора»: сибиряк сбил 11-летнего мальчика

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:38:27+03:00

Мальчик с травмой ноги госпитализирован в больницу

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В Новосибирске в пятницу, 28 февраля, 63-летний водитель «Suzuki Grand Vitara» сбил 11-летнего мальчика. Подросток с травмой левой ноги доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

— Сегодня утром водитель 1957 года рождения на автомобиле Suzuki Grand Vitara Выезжая со двора 40 лет Комсомола в сторону улицы Барьерная, совершил наезд на мальчика, — рассказали в ведомстве.

Подробности ДТП уточняются.

Напомним, в в пятницу, 28 февраля, в ДТП попала автомобиль, в котором у мамы на руках находилась маленькая девочка, у нее сотрясение головного мозга. А 12-летняя пассажирка «Газели», которая на трассе съехала в кювет, погибла. Также в больницу отвезли двух женщин с травмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU