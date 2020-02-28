2020-02-28T09:16:46+03:00
Происшествия

«Вылетела с дороги в сугроб»: на трассе в ДТП с «Газелью» погибла 12-летняя девочка

Еще в больницу госпитализированы две женщины
Ульяна ДЖАНКОВА
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Газель съехала в кювет: погибла девочка. Фото: пресс-служба областной ГИБДДГазель съехала в кювет: погибла девочка. Фото: пресс-служба областной ГИБДД
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В пятницу, 28 февраля, в 10.30 в Краснозерском районе в ДТП погиб ребенок. Смертельная авария произошла на 271 километре трассы К-17Р. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

— Водитель автомобиля «Газель», двигаясь из села Майское в сторону села Краснозерское, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в правый кювет. По предварительным данным в результате ДТП погибла 12-летняя девочка — пассажирка, две женщины госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Была ли это пассажирская маршрутка выяснить, пока не удалось.

В ГИБДД обратились к водителям, что из-за плохой погоды на трассу лучше не выезжать, либо быть за рулем предельно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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