«Была у мамы на руках»: в ДТП пострадала годовалая девочка

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:38:40+03:00

У нее сотрясение головного мозга и ушибы

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В пятницу, 28 февраля, в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

— В 9:00 водитель 1978 года рождения на автомобиле Nissan Tiida двигался по улице Титова с левым поворотом на улице Серафимовича у дома номер 1 по улице Серафимовича произошло Столкновение с автомобилем Renault Logan в котором пострадал ребенок в возрасте 1 год, который находился на руках у мамы на заднем сидении автомобиля, — рассказали в ведомстве.

Ребенок сидел на руках у мамы на заднем сидении. Фото: пресс-служба ГИБДД

Известно, что это девочка. У нее диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга. В ГИБДД напомнили, что дети должны быть в автокреслах, соответствующих возрасту. Это позволит избежать серьезных травм в случае столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU